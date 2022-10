La demanda en los Talleres de Envejecimiento activo hace que un centenar de solicitantes se queden fuera

Un total de 99 solicitantes para participar en los talleres del Programa de Envejecimiento activo para apersonas mayores de 60 años, se han quedado en lista de espera ante la elevada demanda para participar en estas actividades que convoca la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora con la colaboración de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer, la Fundación Intras y Cruz Roja de Zamora. Esta mañana se ha desarrollado de la Alhóndiga la jornada de presentación de los talleres, que se desarrollarán hasta finales de año.

La concejala de Servicios Sociales, Inmaculada Lucas, dio la bienvenida a todos los participantes al tiempo que lamentó que no todos puedan participar en los talleres seleccionados debido al elevado número de peticiones, puesto que son 170 las plazas disponibles en los once talleres ofertados y se han presentado un total de 353 solicitudes; teniendo en cuenta que cada persona podía presentar hasta dos solicitudes para talleres distintos. En el transcurso del encuentro, celebrado en el salón de actos de la Alhóndiga, las técnicos de la Concejalía y de las asociaciones colaboradoras han dado las pautas para el desarrollo de los talleres y se ha realizado la distribución de los grupos en función de las prioridades de inscripción ya que tienen preferencia en primer las personas que no hayan realizado ningún taller el año anterior, en segundo lugar las personas de mayor edad y finalmente por orden de inscripción.

En base a ello se han constituido las correspondientes listas de espera ya que, según se advirtió en la reunión, las personas que no acudan a los talleres asignados serán sustituidas por los integrantes de las listas de espera. También han acudido representantes de la Escuela de Enfermería de Zamora para abordar el tema de "la soledad no deseada"; un asunto que cada vez preocupa más a las personas mayores y que, de alguna manera se pretende ayudar a combatir a través de estas actividades. Los talleres que mayor demanda han tenido y en los que mayor número de personas se han quedado en lista de espera son los de pilates, yoga, culturas del mundo y los relacionados con el manejo del móvil y las nuevas tecnologías.

El Programa de Envejecimiento Activo tiene como objetivo contribuir a la prevención y la estimulación cognitiva en las personas mayores, que les faciliten un envejecimiento activo, adecuado a su edad y saludable. Comprende actividades dirigidas a la prevención, el mantenimiento y mejora del bienestar social, físico y mental de las personas mayores a través de la estimulación cognitiva, con el fin de favorecer la capacidad funcional y la vida independiente durante el mayor tiempo posible.