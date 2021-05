“Curieosas”, un proyecto zamorano para visibilizar profesionales en toda España

10 mujeres con carreras científicas, tecnológicas y técnicas de toda la geografía española que sirven de inspiración para niñas y jóvenes que sueñen con un futuro sin barreras ni estereotipos. Esta es la carta de presentación de ‘Curieosas’ la candidatura que el colegio San José de Zamora ha presentado a la V edición de ‘Wisibilízalas’, el concurso internacional dirigido a colegios e institutos de España y Latinoamérica organizado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.





El certamen busca romper estereotipos de género asociados a carreras STEM y potenciar referentes femeninos actuales que inspiren a niñas y jóvenes, además promocionar el uso de la tecnología y el trabajo en equipo a través de la creación de una página web. Estos objetivos han sido alcanzados de sobra en el proyecto interactivo de los alumnos zamoranos del San José, una web que puede visitarse en el link https://sites.google.com/view/curieosas-wisibilizalas y en donde se pueden encontrar, el currículum, la trayectoria profesional y personal de los perfiles femeninos seleccionados y entrevistas en formato audiovisual, entre otros.





“La idea de hacer una web surgió de la inquietud que siempre nos ha movido de completar la educación reglada con experiencias de vida, experiencias de investigación, de descubrimiento, del aprendizaje en primera persona, y la igualdad de géneros ha sido siempre uno de nuestros temas estrella, porque lo que nos unimos a todas las instituciones que la promueven y la potencian. Además, como dicen nuestros alumnos en la justificación del proyecto, la Ciencia es la que salvará a la humanidad y las mujeres queremos formar parte de la solución igual que lo somos del problema. En toda la elaboración han colaborado diez alumnos y alumnas de los seis cursos de la Educación Primaria “, explica Carmen Conde, docente del colegio San José y ‘alma’ de este proyecto.





‘Curieosas’ es una mirada y una oda al talento femenino existente en los campos STEM desde los ojos de los más pequeños que Aquona, empresa que gestiona el servicio municipal del agua en la ciudad, no ha querido perderse. De hecho, su directora de Desarrollo Sostenible, Laura de Vega, y Carolina Vázquez, responsable de Operaciones en plantas de tratamiento de aguas en la zona de Burgos, son dos las mujeres STEM que el colegio San José muestra en su página web. “Cuando Carmen nos lo propuso no lo dudamos ya que todas las iniciativas que sirvan para dar visibilidad al talento femenino y fomentar la igualdad están alineadas con la cultura de equidad que tenemos en Aquona”, destaca Laura de Vega. Esta no es la primera colaboración entre Aquona y el colegio San José para promover las vocaciones científicas, técnicas y matemáticas entre las niñas, puesto que en este centro educativo de la capital zamorana se desarrolla por segundo año consecutivo Aquae STEM, un programa de Aquona y su fundación, la Fundación