Critican el nuevo uso que pretende darle el Ayuntamiento a los kioscos municipales

El Ayuntamiento de Zamora ha decidido modificar el estatus jurídico de los quioscos vacíos, para que a partir de ahora “puedan destinarse a otros fines o usos de carácter social u otras actividades que redunden en beneficio de la comunidad. Se considera que la vía más adecuada es la de su cesión de uso a entidades o asociaciones sin ánimo de lucro, al objeto de que sean utilizados por las mismas….. que pudieran ser de interés general para los ciudadanos".

Es decir, según entiendo VOX Zamora, desiste de hacer una oferta viable para que los emprendedores de Zamora puedan utilizarlos y así crear algunos puestos de trabajo. “En cambio, se los cederán a algunas asociaciones amigas (seguramente de no más de cuatro coleguillas cada una) de Izquierda Unida que utilizarán estos quioscos a cargo del presupuesto municipal. Otra subvención más que pagaremos los contribuyentes”, lamentan.

“Este es el modelo de gestión de este Ayuntamiento”, denuncian desde la formación de Abascal, que se preguntan si ¿pueden tener otro uso los quioscos vacíos? “En la Zamora de Izquierda Unida es evidente que no. Este Ayuntamiento en los 7 años triunfales no ha tenido ninguna iniciativa que redunde en un beneficio económico para la ciudad. Desde el Banco de España convertido en un pozo de tirar dinero, al próximo cierre del Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales, o la marcha de empresas como Gaza, el balance de la gestión municipal es penoso”, asestan desde esta formación política.

De acuerdo a la normativa vigente, en los quioscos solo se pueden vender “periódicos, revistas y golosinas” y claro, no hay emprendedores que se quieran arriesgar en un sector tan absolutamente limitado.

Buscando en la red qué uso se da a los quioscos vacíos en otras ciudades, VOX ha encontrado por ejemplo que el Ayuntamiento de Zaragoza ha adjudicado esta primavera diversos quioscos para la venta de flores, lotería, helados, churros, bollería y complementos. En total han adjudicado 33 quioscos y el Ayuntamiento obtiene por ellos unos ingresos de 782.000 € anuales, además de los puestos de trabajo creados.

En Lorca, municipio murciano de un tamaño similar al de Zamora, también este año han reutilizado tres quioscos. En uno se ha puesto un novedoso establecimiento “take-away” para llevar comida típica tailandesa, en otro un punto de lavado de mascotas y en el tercero un espacio de restauración y cafetería. Múltiples iniciativas.

“Por supuesto, con las condiciones que ha impuesto el Ayuntamiento de Zamora a los posibles interesados, nada de lo que se hace fuera es aquí posible. Pero es que en Zaragoza o en Lorca no tienen al frente del Ayuntamiento a un comunista que no cree en la iniciativa privada y prefiere que los quioscos sean un lugar dedicado a gastar fondos públicos en iniciativas absurdas que no generan ningún beneficio a nadie. Los quioscos para los "colectivos" y que paguen los contribuyentes”, lamentan desde VOX Zamora, que recuerda que ha pedido en varias ocasiones al Ayuntamiento, la primera hace más de dos años, que regule el uso de los quioscos en la misma línea de lo que como vemos se hace con éxito en otras ciudades, naturalmente sin ningún éxito.

“En poco tiempo comprobaremos la “utilidad social” de los quioscos. Será, ninguna”, zanjan.