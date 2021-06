Concejales de Fermoselle denuncian la imposibilidad de ejercer su labor por culpa del Alcalde de la localidad

Durante el último año ejercer la labor de concejal en Fermoselle se ha convertido en un labor imposible, ante un alcalde, JOSE MANUEL PILO VICENTE, que ha tomado el ayuntamiento como si fuera el salón de su casa bajo el ordeno y mando, y negándoles la palabra a la mayoría de los concejales, gobierna todo mediante decreto, lleva a la comisión de gobierno asuntos intranscendentes que son competencia de la alcaldía y los acuerdos de pleno los ignora.

A los concejales los ningunea, no les da la documentación que solicitan, se niega a convocar los plenos solicitados por la oposición amparándose en excusas de mal pagador, convoca pleno para el 11 de junio de 2021 y acto seguido se marcha de vacaciones, delega funciones en el teniente alcalde para que este presida un pleno, cuando tanto la convocatoria de pleno como la delegación de competencias son indelegables, y el secretario pretendió justificar el hecho de que el teniente alcalde del ayuntamiento presidiera el pleno en situaciones ocurridas en pasadas legislaturas cuando el alcalde estuvo ausente más de un año por enfermedad y los plenos y comisiones tuvieron que ser presididos por otros concejales en aplicación de la ley para evitar la paralización de la actividad municipal.

Sin embargo, en la actualidad, y en concreto en el pleno del 11 de junio lo que ocurrió no fue más que una trapacería más del Alcalde, que además el secretario del ayuntamiento intentó justificar con situaciones de ausencia del alcalde por enfermedad, y no por vacaciones, y que no se trataba más que de un acto de chulería por parte del alcalde de demostrar que se encontraba por encima de todo y de todos y de que está por encima de la ley como lo estaban los alcaldes en la época de Franco.

Ante esta situación el viernes 11 de junio de 2021, 6 concejales (los 4 del PP y los concejales de la agrupación electoral JOSE ANTONIO DE LA TORRE Y JOSE FLORES), tras impugnar la convocatoria y el pleno, por la ausencia del alcalde, y por no facilitar a los concejales la documentación relativa a los puntos del orden del día y no facilitarles las actas de los plenos que se pretendía aprobar, tras exponer las irregularidades advertidas y haber realizado la impugnación correspondiente abandonaron el pleno que presidía (sin poder hacerlo), el teniente de alcalde Sr Ramos Miranda; mientras el Sr Pilo Vicente se ausentaba para disfrutar de unos días de asueto en Francia, ignorando el principio de que EN EL CARGO VAN LAS CARGAS.

No es la primera vez que se debe suspender un pleno por irregularidades en la convocatoria, por no aportar la documentación de los puntos del orden del día o simplemente por que las actas ni siquiera recogían si los puntos del orden del día habían sido o no aprobados.

El SR PILO VICENTE, no convocó el pleno ordinario de Diciembre de 2020 amparándose en la Covid, y luego convoca plenos extraordinarios para tratar de que el pleno le resuelva las ilegalidades que el cometido, dictando decretos o resoluciones que son competencia del pleno.

El sentimiento de impotencia que tienen los concejales de la oposición por no poder llevar a cabo su labor, y tener que acudir a los tribunales (pagando de su bolsillo los gastos de abogado y procurador), mientras el Alcalde paga los abogados con el dinero de todos, con lo cual le da lo mismo hacer una ilegalidad que hacer 80, al final el alcalde dispara con pólvora ajena; la tardanza en la resolución de los pleitos por los tribunales, y la negativa de los tribunales a investigar por la vía penal la ilegalidades de los políticos por la aplicación del principio del principio de intervención mínimo del derecho penal; la situación nos devuelve al absolutismo, cuando los reyes y mandamases estaban libres de cumplir la ley, todo ello unido, lleva a hacer imposible la labor de concejales en Fermoselle.

Da la sensación que volvemos a la época del franquismo, cuando los alcaldes hacían y deshacían sin necesidad de contar con los concejales, ante situaciones como estas, la pregunta es: para qué se hacen elecciones municipales cada 4 años, se gastan millones de euros unas elecciones municipales, si luego el Alcalde hace lo que le da la gana, se pasa la ley por donde la espalda pierde su buen nombre, los concejales no pueden hacer su trabajo, y los tribunales miran para otro lado?, para eso que los alcaldes los nombre el Subdelegado del Gobierno y nos ahorramos tiempo y dinero, y tragamos con lo que haga el jefe de la tribu.