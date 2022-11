El compromiso del servicio a la sociedad marca el acto institucional del Día de la Policía Municipal de Zamora

El Teatro Principal de Zamora ha acogido hoy acto institucional con motivo de la conmemoración del Día de la Policía Municipal de Zamora, en el que se hizo entrega de los distintos diplomas y medallas a los agentes y oficiales del servicio, así como otras distinciones especiales como la Medalla al Mérito de la Policía Municipal al teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Héctor David Pulido; al inspector jefe la Policía Nacional, Pedro Alfonso Serrano; al subteniente del Ejército de Tierra y delegado provincial de ISFAS en Zamora, José Luis González Alvarez; o la mención honorifica al secretario de la Fundación Científica Caja Rural, Feliciano Ferrero, en reconocimiento a su colaboración con la Policía Municipal de Zamora. Igualmente se concedieron las Medallas al Mérito a los agentes Alejandro Argüello y Lorenzo Vaquero, por frustrar el intento autolítico de un ciudadano encaramado en la barandilla del Puente de Piedra, el 6 de mayo de 2022; y a Luis Miguel Segurado, por su capacidad de reacción en la detención, estando franco de servicio, de un individuo agresor de un compañero policial, el 24 de agosto de 2022.

El acto, que comenzó con un minuto de silencio en recuerdo y memoria de las cuatro personas fallecidas como consecuencia del incendio de Losacio, estuvo presidido por el acalde, Francisco Guarido, junto con la concejala delegada de Protección al Ciudadano, Concha Rosales, y contó con la presencia del subdelegado del Gobierno, Angel Blanco, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Clara San Damián, el presidente de la Diputación Provincial, José Francisco Requejo, así como representantes de la Judicatura, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del Ejército en la ciudad, a quienes tanto el alcalde, como el jefe de la Policía Municipal, Tomás Antón, agradecieron en sus intervenciones la colaboración, cooperación y coordinación existentes entre los distintos organismos para un mejor servicio de los zamoranos.

El alcalde destacó especialmente en su intervención la labor de servicio y apoyo a la sociedad que prestan los agentes de la Policía Municipal, don ejemplos destacados como los agentes condecorados por salvar a una persona cuando estaba a punto de lanzarse al río, o la detención del agresor a un compañero, y por eso, dijo el alcalde, no es de extrañar que los policías digan en lugar de “estoy trabajando”, “estoy de servicio”. Como no es de extrañar que ese servicio a la sociedad les lleve a vivir situaciones como las mencionadas, para que una persona siga viva, o la detención de un delincuente estando fuera de servicio. "Pero estoy seguro de que no son situaciones excepcionales, sino que cada día os enfrentáis demostrando la profesionalidad y la humanidad que se requiere para abordar los problemas de la gente: regulando el tráfico y atendiéndoles en los accidentes; previendo y erradicando el acoso, el maltrato, la delincuencia; atendiendo a las víctimas; atendiendo a personas enfermas, a las que viven solas; colaborando contra el absentismo escolar; ayudando a las mujeres víctimas de violencia de género; colaborando en la formación de los más jóvenes y los más débiles; también participando en miles de eventos festivos y deportivos en los que se os necesita y que necesitamos también los ciudadanos, por supuesto… Y siempre, siempre, colaborando con otros cuerpos de seguridad con las asociaciones de todo tipo y con los vecinos de la ciudad". En definitiva, concluyo Guarido, "haciendo la ciudad de Zamora más segura, también más feliz; y por ello, una ciudad y una sociedad mejor para vivir".

También el jefe de la Policía Municipal de Zamora, además de agradecer la presencia de los representantes institucionales y la colaboración del resto de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, destacó el "compromiso, el altruismo y la solidaridad con la sociedad" demostrado a lo largo de este año por los agentes de la Policía Municipal de Zamora, comenzando por la colaboración desinteresada de 57 agentes en la acogida en IFEZA de los afectados por los incendios, junto con representantes de otras entidades a instituciones de la ciudad; la protección a las víctimas de violencia de género; la intervención en más de un millar de incidentes sanitarios "en algunos de los cuales es muy frecuente que sean los propios policías los que inicien las maniobras de reanimación, contengan hemorragias o presten una primera asistencia hasta que lleguen los servicios sanitarios"; solicitudes de ayuda para atender situaciones de caídas de personas mayores en sus domicilios; atención y traslado a sus domicilios de personas perdidas o desorientas en la vía pública; o atender a personas de fuera de la ciudad que no han podido contactar con sus familiares. Y destacó de manera especial las alrededor de cincuenta intervenciones que anualmente llevan cabo en intentos autolíticos; la intervención en unos 750 accidentes de tráfrico; los más de cinco mil escolares que reciben formación complementaria de educación vial; o las más de 20.300 llamadas atendidas el pasado año a través del servicio 112; pero "detrás de los números nosotros vemos a cada uno de los ciudadanos a los que hemos asistido" concluyó Tomás Antón..

A petición del alcalde, el acto concluyó con un aplauso de agradecimiento a la labor de la Policía Municipal "como el que se oía durante la pandemia en las calles, pero hoy para que se escuche en toda la sociedad".