El Comité Provincial del PSOE respalda por unanimidad la candidatura de Gago al Ayuntamiento de Zamora

El Comité Provincial del PSOE de Zamora ha respaldado unánimemente la candidatura encabezada por David Gago al Ayuntamiento de Zamora tras ser aprobada en la Asamblea de militantes de la Agrupación Local del PSOE de Zamora.





Un respaldo del cien por cien de los representantes que, a juicio del Secretario General del PSOE, Antidio Fagúndez ratifica “el máximo apoyo todos los socialistas de Zamora, tanto de la capital como de la provincia”, en un Comité que se ha celebrado bajo un clima de “trabajo, unidad y optimismo” de cara a los próximos comicios del próximo mes de Mayo.





El PSOE de Zamora pone marcha la precampaña electoral: “Defiende lo que piensas”





Tal y como ha informado el Secretario de Organización y Coordinador de Campaña, Iñaki Gómez, la ratificación de la candidatura a la capital fue de los asuntos del Comité Provincial del PSOE de Zamora, integrado por los representantes de las agrupaciones locales e instituciones, celebrado ya en clave pre electoral, en el que también se abordó la estrategia del partido durante las próximas semanas, con el objetivo prioritario puesto en completar todas las candidaturas de los 248 municipios de la provincia.





El Secretario de Organización provincial ha añadido que “al igual que en el conjunto del territorio nacional” el PSOE de Zamora promoverá la precampaña electoral bajo el lema “Defiende lo que piensas”.





El eslogan incidirá en mensajes clave como “no al ruido, no a la crispación, no a las descalificaciones y no a los insultos de aquellos que pretenden con su actitud sumir a la política en eso porque no tienen otra cosa que ofrecer, salvo que lo que tienen no lo pueden mostrar porque no conecta con las necesidades, demandas y anhelos de la mayoría social”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Iñaki Gómez también destaca el mensaje dirigido a los ciudadanos de Zamora: “Si piensas que hay que tener un Estado del Bienestar robusto, que hay que subir el SMI, revalorizar las Pensiones o incrementar el Ingreso Mínimo Vital. Si piensas que la mitad de la población, la femenina, debe tener los mismos derechos que la otra mitad; si piensas que hay que luchar contra el cambio climático; si piensas que la sociedad española debe avanzar y no retroceder 10, 20, 30, 50 años atrás, entonces merece la pena defender lo que piensas y para eso estamos los socialistas”.





Informe de gestión de la Comisión Ejecutiva Provincial socialista y de los representantes en las Instituciones





Tanto el informe del Secretario General, Antidio Fagúndez, como de la Ejecutiva Provincial y de los representantes en las instituciones, parlamentarios nacionales y autonómico y diputados provinciales, ha recogido el trabajo realizado desde el PSOE de Zamora durante los últimos meses.





“Un trabajo, que tanto en la provincia de Zamora, como en el conjunto del territorio nacional y, por supuesto, en el ámbito internacional, el año 2022 ha estado marcado por la Guerra de Putin en Ucrania y la grave crisis energética derivada, en parte, de este este conflicto unilateral, que ha degenerado en una nueva crisis económica y social, en el contexto mundial, tal y como apuntan todos los indicadores micro y macroeconómicos, casi sin haber superado la crisis sanitaria, también social y también económica de la Pandemia del Covid19” ha subrayado Iñaki Gómez.





El Comité Provincial del PSOE también ha prestado especial atención a los gravísimos incendios forestales en las comarcas de Tábara, Aliste, Valle del Tera, Carballeda y Sayago, focalizados en una buena parte en la Sierra de la Culebra que tal y como ha señalado el Secretario General del PSOE “han sido, desgraciadamente, el suceso que más repercusión ha tenido durante el año 2022”.





También las visitas a la provincia de los máximos responsables del Gobierno de España para abordar de los incendios forestales, con el propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un buen número de ministros y ministras del PSOE como el de Interior, Fernando Grande Marlaska, o la de Defensa, Margarita Robles.





El Comité también ha puesto en valor el papel de la Ministra de Industria Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para salvar las factorías de Siro en Toro, en Venta de Baños y en Aguilar de Campóo además de para respaldar proyectos de gran importancia para el Turismo en la provincia con especial referencia al Parque de la Mota en Benavente.