Comienzan las obras del Museo Pedagógico de Zamora

Han comenzado las obras de adecuación del edificio modernista e los antiguos Laboratorios Municipales, como sede del Museo Pedagógico de Zamora. Un proyecto cultural y educativo que surge del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Zamora y la Universidad de Salamanca para la ubicación en esta sede de los fondos del actual Centro-Museo Pedagógico (CEMUPE), situado en el Campus Viriato. Al inicio de las obras han asistido esta mañana el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; junto con la concejala de Cultura, Mª Eugenia Cabezas; el profesor de la Universidad de Salamanca y promotor del Centro-Museo Pedagógico del Campus Viriato, Bienvenido Martín; la arquitecta autora del proyecto museístico, Ascensión Rodríguez; el autor del proyecto de obra, Juan Conde; y representantes de la empresa Rearasa, adjudicataria de las obras.

El edificio de los antiguos Laboratorios Municipales está ubicado en los jardines del Castillo, ocupando una parcela de algo más de mil metros cuadrados, situada entre la Muralla, la plaza de San Isidoro y los propios jardines del Castillo. Se trata de una edificación modernista con una superficie construida de 396,90 metros cuadrados, cuyo proyecto corresponde al arquitecto municipal Francisco Ferriol, de 1909, y cuenta con un patio posterior, sobre la muralla de 638,30 metros cuadrados. Tal como explicó Bienvenido Martín, la nueva instalación museística dispondrá de una zona central de exposición compuesta por cinco salas en las que se recrean los cinco modelos educativos diferentes que han existido en España desde la creación de la escuela pública con la Constitución de 1812 y la primera ley de educación, la Ley Moyano: la escuela de finales del XIX y principios del XX; la escuela de la II República; la escuela franquista o del nacional catolicismo; la escuela de la transición o de la EGB; y la actual de la democracia. Cada una de ellas se recreará en un aula con material original recogido por el propio Bienvenido Martín a lo largo de toda la provincia. También habrá una galería central en la que se ensalzan los numerosos personajes zamoranos ilustres de la educación en España, y un espacio dedicado al estudio. Se trata por lo tanto de "un espacio intergeneracional con una misión educativa, que recrea la historia de la escuela pública española"

La arquitecta autora del proyecto museístico destacó además la conjunción entre el futuro museo y el edificio modernista de Francisco Ferriol que, según dijo, evoca también algunos proyectos de escuelas que el propio arquitecto catalán diseñó en la provincia. Precisamente para no perder ni desvirtuar la imagen del edificio modernista, y según explicó Ascensión Rodríguez, se establecen cinco módulos, uno para cada modelo de escuela, "a modo de grandes cajones que levitan en el espacio interior, de tal forma que el museo no fagocite al edificio, y el edificio no nos haga perder la idea del museo".

También el alcalde destacó las especialidades características del edificio, que incluso tiene el aspecto exterior de algunas escuelas de la época, por lo que considera que es el sitio "ideal" para la ubicación del futuro Museo Pedagógico, que puede convertirse en un referente a nivel regional, constituyendo un elemento importante dentro de la oferta turística de la ciudad, y que será una museo vivo, con numerosas actividad promovidas por la propia Universidad de Salamanca, y un centro de investigación y divulgación pedagógica.

De acuerdo con el convenio de colaboración suscrito con la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento se hace cargo de la adecuación del edificio, de los gastos de traslado de los fondos desde su ubicación actual en la Escuela Universitaria de Magisterio, y la apertura del centro al público; así como del material necesario para el desarrollo de actividades. Por su parte la Universidad de Salamanca cede los fondos que constituyen el actual Centro-Museo Pedagógico ubicado en el Campus Viriato y promoverá las actividades formativas y divulgativas que se desarrollen. El presupuessto de ejecución de las obras es de 473.022,18 euros y el plazo de ejecución de siete meses, con lo que podrían entrar en funcionamiento a mediados del año próximo.