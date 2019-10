Comida no solo “basura” sino ahora también insana para los médicos de Zamora

Si hasta ahora las múltiples denuncias realizadas las protagonizaba la comida “basura”, en los últimos días se ha empezado a recibir comida insana y alguna en malas condiciones sanitarias ,tal y como denuncia este sindicato que adjunta fotos con moho en el pan suministrado.

En la comida que se sirve como dieta “mediterránea”, hay ensalada “chef” en la que en su composición se encuentran 13 aditivos, es decir en la dieta “mediterránea” ( adjuntamos foto de la ensalada y de la etiqueta) y lo mas significativo es que se sustituye el aceite de oliva por una salsa cóctel prefabricada “Bangor”. El pollo a la “mostaza” ( dos muslitos de ración), según la ficha técnica que aporta la empresa tiene un porcentaje de lípidos ( grasas) del 56%. (foto)

Ugt indica que mención aparte merece la presencia y el olor de muchos platos, algunos solo con la vista (adjuntamos foto de bacalao) lo único que da son ganas de tirarla al cubo de basura, que es lo que hacen los profesionales. La calidad y la cantidad de los ingredientes de algunos platos queda patente también,

Es fácil entender que esta comida no se consume por parte de los profesionales y se acumula en los frigoríficos, junto a la nueva comida que va suministrando la empresa. La comida pasada de fecha nadie la recoge, porque la empresa no está obligada a ello, con lo que se están produciendo enormes acumulaciones de envases no consumidos y caducados. Esta situación que nadie ha previsto puede generar graves problemas sanitarios , pues en ningún establecimiento permite la Inspección Sanitaria mantener productos caducados almacenados junto a los productos aptos para el consumo.

UGT considera que la Consejera de Sanidad debe de intervenir de forma urgente, rescindir el contrato con la empresa y implantar un sistema de manutención que garantice la adecuada alimentación de los profesionales y que cumpla con la reglamentación sanitaria.