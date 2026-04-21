El Colegio de Médicos de Zamora condena la agresión en Urgencias a un sanitario y exige medidas urgentes

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zamora ha alzado la voz con contundencia tras la agresión sufrida por un facultativo en el Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha. En un manifiesto público, la institución expresa su “más firme condena y rotundo rechazo” a unos hechos que considera inaceptables y que, subraya, no solo afectan al profesional atacado, sino a todo el sistema sanitario y a la sociedad en su conjunto.

El suceso, ocurrido la noche del 18 de abril, se saldó con la detención por parte de la Policía Nacional de un varón de 36 años, acusado de un delito de atentado. El paciente, que había acudido para recibir asistencia médica, pasó de los insultos a las amenazas y terminó agrediendo físicamente al médico, que tuvo que ser atendido por sus propios compañeros tras sufrir diversas lesiones. El Colegio ha trasladado su apoyo y solidaridad al facultativo y al conjunto del personal sanitario, que trabaja —recuerdan— en un entorno de creciente presión asistencial.

Un problema creciente y preocupante

Más allá de este caso concreto, el Colegio advierte de que las agresiones a sanitarios no son hechos aislados, sino parte de una tendencia preocupante. En Zamora, los datos reflejan esta realidad: en 2025 se registraron 27 agresiones a profesionales sanitarios, la mayoría de carácter verbal, aunque con episodios físicos como el ocurrido recientemente. En años anteriores, las cifras han sido incluso más elevadas, llegando a superar el medio centenar de casos anuales.

Además, los expertos insisten en que existe una importante infradenuncia, lo que significa que el número real de agresiones podría ser considerablemente mayor. Esta situación genera un clima de inseguridad que impacta tanto en la calidad asistencial como en la relación entre médico y paciente, un pilar fundamental del sistema sanitario.

Reclamación de medidas y “tolerancia cero”

Ante este escenario, el Colegio de Médicos exige a las administraciones la adopción de medidas firmes y eficaces para prevenir y erradicar la violencia en el ámbito sanitario. Entre sus demandas destacan el refuerzo de la seguridad en los centros de salud y hospitales, así como una mayor concienciación social sobre la gravedad de estos actos.

Desde la reforma del Código Penal, recuerdan, agredir a un sanitario es un delito de atentado, al ser considerados autoridad en el ejercicio de sus funciones, lo que puede conllevar penas de prisión, multas y antecedentes penales. Un endurecimiento legal que busca disuadir este tipo de conductas, aunque los profesionales insisten en que aún queda camino por recorrer.

El manifiesto concluye con un llamamiento a la ciudadanía para respetar y valorar la labor de los médicos, al tiempo que reafirma el compromiso del Colegio de Zamora de ofrecer apoyo legal a los profesionales que sufran cualquier tipo de agresión. Porque, como advierten, proteger a quienes cuidan de la salud pública es una responsabilidad colectiva.