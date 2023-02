Ciudadanos “reinicia” su proyecto en Zamora con el objetivo de presentar candidato a la Alcaldía de la capital

La presidenta de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, ha mantenido en la tarde de este martes una reunión con los afiliados de Zamora con el objetivo de tomar el pulso a la situación del partido tras la salida de Fernando Requejo, el hasta ahora líder provincial, y marcar la nueva estrategia de cara a las elecciones municipales.





Instantes previos al encuentro, Villarroel ha recordado que se trata de una primera toma de contacto que tiene como objetivo recoger el sentir de los cargos públicos y afiliados de la provincia para, de inmediato, “reiniciar” el proyecto de Ciudadanos en Zamora.





“Nuestro objetivo es ponernos en marcha cuanto antes que es lo que sabemos hacer en Ciudadanos. Obstáculos hemos tenidos desde que iniciamos este proyecto, pero somos personas que no nos rendimos fácilmente”, señaló Villarroel, que recordó que desde la dirección autonómica de Ciudadanos el interés está en conformar una nueva estructura para iniciar una nueva andadura en Zamora.





En cualquier caso, Villarroel recordó que será tras la reunión de este martes y tras la posterior conversación tanto con el resto de la ejecutiva autonómica como con responsables de la nacional cuando se perfile la nueva estrategia de Ciudadanos tanto en la capital como en el conjunto de la provincia.





De ahí que recordó que será en los próximos días cuando se confirme o no la candidatura de CS a la Alcaldía de Zamora. “No me quiero adelantar a los acontecimientos, porque había ilusión en una posible coalición, tras la que hubo muchas negociaciones y mucho trabajo detrás. Por desgracia, finalmente no ha salido adelante y, por ello, prefiero ser prudente y esperar al resultado de esta reunión”.





En cualquier caso, desde la ejecutiva autonómica confían en que, al igual que en el resto de capital de provincias de la Castilla y León, Ciudadanos también esté presente en el Ayuntamiento de Zamora, sin descartar su presencia en otros grandes municipios como Toro o Benavente.





“Hoy estamos ante una primera toma de contacto tras romperse las negociaciones la semana pasada. Empezamos de cero, es decir, no estamos reiniciando en Zamora. Debemos ver qué personas siguen representando el proyecto liberal y, posteriormente, iremos tomando decisiones y haciendo los nombramientos que correspondan”, concluyó Villarroel.