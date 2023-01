Ciudadanos insiste en la necesidad de solucionar el problema de humedades del parking de Constitución

La portavoz y concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zamora, Cruz Lucas, ha vuelto a insistir al equipo de Gobierno de Izquierda Unida en la necesidad de solucionar el problema de filtraciones, humedades y acumulaciones de agua que existe en el aparcamiento subterráneo de la plaza de la Constitución de Zamora y ha pedido además que se arregle "cuanto antes" el ascensor, que se encuentra fuera de servicio.





La portavoz de Ciudadanos Zamora ha hecho esta petición sobre el arreglo de las filtraciones de agua en la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras que se ha celebrado este miércoles y ha recordado que se trata de una demanda que ha venido realizando desde hace meses, pero a la que todavía no se ha puesto solución.





“En este aparcamiento se producen filtraciones de agua por unas de las escaleras de acceso y es muy incómodo para los usuarios que haya grandes humedades en las paredes y charcos en el suelo, además de que representa un peligro por riesgo de caídas y resbalones y porque está causando daños en paredes y techos de la infraestructura”, ha manifestado Cruz Lucas.





La concejala ha vuelto a denunciar el estado “lamentable” en el que se encuentra un aparcamiento tan céntrico, que además es el más próximo al entorno del Mercado de Abastos y a las seis calles del centro de la ciudad en las que se han eliminado plazas de aparcamiento para construir la plataforma única.





A esto se suma que el ascensor con el que cuenta el parking está fuera de servicio. “Es vergonzoso como se encuentra este aparcamiento. Nos han dicho que el ascensor no funciona por un problema que ha habido con el agua, aunque no debido a las filtraciones, pero es necesario que se arregle cuanto antes porque muchas personas no pueden utilizar el aparcamiento si el ascensor no está en funcionamiento”, ha defendido.





La portavoz del Grupo Municipal ha asegurado que seguirá insistiendo hasta que se busquen soluciones porque el responsable de ejecutar las reparaciones necesarias en esta infraestructura es el Ayuntamiento, pero “el abandono por parte del equipo de Gobierno es absoluto”.