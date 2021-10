Ciudadanos dice en el Congreso de los Diputados que “Monte la Reina es un absoluto disparate”

El Diputado Portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico Miguel Ángel Gutiérrez ha afirmado, literalmente, este jueves 28 de Octubre en el Congreso de los Diputados, “que 80 millones le parecen un absoluto disparate. Nuestro Grupo Parlamentario no está de acuerdo con esa inversión. Nos parece que está en un sitio donde no va a aportar nada no va a contribuir desde luego, por mucho que ustedes quieran mencionarlo a solucionar el problema rural que tenemos en estos momentos.”.

El Secretario General del PSOE de Zamora y Diputado Nacional Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Reto Demográfico y Transición Ecológica, Antidio Fagúndez, ha expresado “su más enérgica condena y absoluto rechazo a esta declaración del Diputado en el Congreso que contradice y deja en evidencia a Ciudadanos en Zamora y, de manera específica a Requejo, además de revelar el más absoluto desconocimiento por la situación de Zamora y por la importancia de las medidas del Gobierno en la lucha contra la despoblación”.

Fagúndez “Ciudadanos dice en el Congreso que 80 millones de euros para Montelarreina es un absoluto disparate y que el Grupo de ciudadanos no va está de acuerdo con esa inversión mientras en Zamora quería manifestarse a favor de Montelarreina. Ese es el método de Ciudadanos, decir en cada sitio una cosa distinta y engañar a los zamoranos, dicien que Montelarreina es una prioridad para Zamora y luego no apoyando la propuesta del Gobierrno”.

Y añade que es “absolutamente lamentable el papel de Ciudadanos tanto en Zamora como en el Congreso y exige responsabilidades a Requejo por su nula capacidad de influencia en el Grupo Parlamentario de Ciudadanos para apoyar la propuesta de inversión más importante para la provincia en los últimos 20 años y luchar contra la despoblación. Difícilmente puede gestionar los intereses de los pueblos y de la provincia de Zamora si no le tienen en cuenta ni en su propio partido”.

“La declaración de Ciudadanos contra Monte la Reina en el Congreso de los Diputados es un insulto a Zamora y a los zamoranos a todas personas y organizaciones que he hemos luchado para conseguir un objetivo muy importante para la provincia”, concluye el Secretario General del PSOE de Zamora y diputado nacional.