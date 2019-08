Ciudadanos denuncia la falta de iluminación en un sector de la Carretera de La Aldehuela

Zamora, miércoles 28 de agosto de 2019. La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Cruz Lucas, ha recogido la denuncia de vecinos de varios portales de la Carretera de la Aldehuela cuya vía lleva varias semanas sin iluminación. Se trata de la zona que comprende los primeros bloques de la mencionada vía, la cual han visto mermada su iluminación con el transcurso de las semanas.

De esta manera, tal y como explica la portavoz de Cs, “cuando anochece, los vecinos que entran y salen de sus viviendas y transitan por la zona, deben hacerlo sin iluminación con el consiguiente peligro al ser una vía que se aleja de la ciudad y por la que muchas personas pasean a diario”.

De hecho, continúa Lucas, los propios vecinos han remitido varios escritos al Ayuntamiento de la capital para dar a conocer esta situación y además han utilizado la conocida app línea verde en la que se comunican incidencias, pero no han obtenido ninguna respuesta.

Por esta razón, la portavoz municipal de la formación naranja, Cruz Lucas, insta al Ayuntamiento a ofrecer una pronta solución a los vecinos de la zona. “Estamos ante un problema de fácil solución y no se debería esperar para atender las reclamaciones planteadas. No es de recibo, tal y como nos han transmitido los vecinos de La Aldehuela, que sientan miedo e inseguridad cuando oscurece al salir a la calle por no tener una iluminación adecuada en la vía”, ha indicado Lucas.