"Cena basura" servida a un médico de guardia en Zamora

Arrecian las quejas y críticas por los menús de los sanitarios de guardia por la mala calidad de la comida ,el mal estado en el que llegan el pan y la fruta (hay piezas que están pochas) y la ausencia de estructura en los consultorios para conservar adecuadamente los alimnetos

Una auténtica pena. Comida caducada, con mal aspecto y mal olor", con estas palabras ha definido la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT la comida que se facilita desde SaCyL a los médicos zamoranos y es por ello que piden responsabilidades a la consejería de Salud respecto a este tema "tras las buenas palabras y la buena voluntad de la que hizo alarde la nueva Consejera al tomar posesión de su cargo.

La cena servida a un médico de guardia en Zamora ha sido la "gota que ha colmado el vaso de esta situación" y desde el sindicato han remitido un comunicado solicitando a Igea la rescisión del contrato de la empresa responsable:

"Al enorme malestar que esta generando la comida basura que se le suministra a los profesionales que realizan las guardias de los Centros de Salud, se suman ahora las declaraciones de la Consejera, atribuyéndose la capacidad de decidir si los menús son buenos o malos después de que ella los pruebe. Cosa similar hizo Fraga bañándose en las aguas de Palomares para demostrar que no estaban contaminadas, hasta donde hemos llegado.

Que este embolado es fruto de una decisión errónea de la anterior Consejería, esta claro, no necesitamos que nos lo recuerde el Sr. Igea, nos gustaría que asumiera en primera persona la responsabilidad de solucionarlo y como se lleva con la prestación del suministro varios días y esto no mejora para nada ( algo imposible cuando se trata de comida basura ) y dice necesitar una carga de la prueba sobre la mala calidad del suministro, le aportamos fotos de la cena que se le facilito a un profesional de un Centro de Salud de Zamora ( y no era de las de Carretilla de a 1 € del Carrefour).

Para las sensaciones que las fotos no nos proporcionan le decimos al Sr. Igea que se trata de un primer plato de patatas revolconas que apestaban a ajo nada mas abrir el film protector. El segundo eran dos sardinas rebozadas. Estos platos hay que calentarlos en la bandejita de plástico donde viene el producto ya que la empresa no proporciona platos. Y el postre ya se ve una manzana pocha.

Estos platos como puede apreciarse caducan el mismo día en que debían ser consumidos.

Ante este acumulo de despropositos el Sr. Igea debe tomar la decisión de rescindir el contrato con esta empresa, de lo contrario no es descabellado pensar que de acuerdo con lo recogido en el pliego de prescripciones técnicas del contrato lo único que les interesa es que los profesionales no pidan la comida, asi se ahorran el manutención, ni la factura la empresa ni se la tienen que abonar a los profesionales, ya que la empresa únicamente factura las comidas servidas.

Y Sr. Igea, UGT no llega tarde, nosotros votamos en contra de este acuerdo en la Mesa Sectorial, los que llegan tarde y mal son ustedes pues con este contrato de más de 23M de € no contribuyen a solucionar los dos grandes problemas de nuestra Comunidad Autónoma: llevar actividad económica a los zonas rurales tremendamente afectadas por la despoblación y a aumentar el atractivo de los profesionales por la Atención Primaria de Salud, que según han manifestado reiteradamente es prioritario para ustedes".