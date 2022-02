El Carnaval vuelve a las calles de Zamora

Tras el parón obligatorio del pasado año por la situación entonces del coronavirus, el Carnaval vuelve este año a las calles de Zamora, marcado por los desfiles, los espectáculos familiares en la carpa de la Plaza Mayor y una multitud de actividades con las que se recupera una cierta normalidad, según manifestó el concejal de Juventud y Fiestas, Sergio López, en la presentación del programa de Carnaval, que ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento, y que se desarrollará desde el próximo viernes al miércoles de la próxima semana.

Se trata de un programa que busca potenciar la presencia y participación de los carnavales en las calles de la ciudad, según manifestó el concejal, por lo que contará con una "múltiple animación itinerante", y puso como ejemplos el pasacalles Anorak que abrirá el Carnaval este viernes desde la Marina, a las 17.30, para finalizar en la Plaza Mayor; la charanga de la tarde del sábado que animará las principales calles de la ciudad; el pasacalles Ulterior, el Viaje, que recorrerá la zona centro desde las seis de la tarde; así como las murgas, los desfiles de Carnaval del domingo y el martes, y el entierro de la sardina del miércoles de ceniza, con el que concluirá.

Todo ello sin olvidar las actividades dirigidas al público infantil y familiar, que como en años anteriores tendrán su epicentro en la carpa de la Plaza Mayor, pero también, lunes y martes de Carnaval en el salón de actos de la Alhóndiga. Así, este viernes en la carpa tendrá lugar la actividad Carnaval con Arte para los más pequeños; el sábado 26, el musical infantil Yara y el libro mágico, y el propio sábado por la tarde, el show de Paco Collado "el Aberroncho", conocido por su participación en el programa de José Mota. El domingo, tendremos el espectáculo teatral de primera calidad, las Aventuras de Charlot, en la carpa de la Plaza Mayor. A lo que se suman las actividades del lunes como un Carnaval monstruoso en la Alhóndiga, y Trasteando en la Plaza Mayor; y del martes con Cuentacuentos con ritmo en la Alhóndiga, con actividades de percusión corporal, percusión con elementos naturales y construcción de su propio instrumento; y la representación teatral Aventura en la Cañada, en la carpa de la Plaza Mayor.

También vuelven los desfiles del domingo y el martes de Carnaval, en su recorrido habitual. Según informó el concejal de Festejos, este año se han inscrito en los desfiles solamente unas 100 personas, "ya que muchos de los grupos y asociaciones que normalmente participan son de las AMPAS, y este año se han visto condicionadas por la Covid, y el tiempo de preparación previa que conllevan los disfraces y la decoración de las carrozas, lo que ha coincido justo en el pico de la última ola aunque actualmente la situación sea mejor, pues muchas de ellas finalmente no se animaron por precaución a prepararse un disfraz y/o llegar a tiempo al plazo de inscripción".

Respecto a las Murgas contarán con la actuación del Teatro Principal el sábado, que estará animada y conducida por el cómico Juan Sinde y, dentro de la propuesta de "sacar el Carnaval a la calle", podremos disfrutar también de las actuaciones públicas el domingo en la plaza de la Constitución y el lunes en la plaza de la Encomienda. El concejal de Festejos recordó que los cambios introducidos en el concurso de Murgas obedecen a ese deseo de sacar el Carnaval a la calle y han sido consensuados con las propias agrupaciones. Por ese motivo se han eliminado el sistema de votación del público y los premios económicos para convertir la actuación del Teatro Principal en una suerte de gala, y lo que se otorga es un premio simbólico, "porque eso generaba mal rollo entre ellas”. De esa manera se han incrementado las ayudas por participación, que han pasado de 200 a 300 euros por cada murga, al tiempo que se fomentan las actuaciones en la calle.

En este sentido Sergio López ha aclarado que la decisión de no apuntarse al concurso de alguna murga "es completamente legítima, pero no entiendo esas desavenencias con el Ayuntamiento, salvo si lo que pretendían era conocer el texto definitivo de las bases del concurso antes que el resto de los zamoranos, antes de que se publicaran en el Boletín. Eso es algo que no puede ser y que no vamos a permitir porque, lógicamente, compromete la transparencia y la limpieza del concurso, y a nuestro juicio, máxime cuando es un concurso financiado con dinero público, creo que debemos ser lo más garantistas posibles".