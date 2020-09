Cáritas confirma el contagio de 58 mayores de la residencia de Villarrín

La pandemia sigue su avance en Zamora,con los 66 positivos de ayer,según confirmó la Consejería de Sanidad de la Junta de Csatilla y León-Los brotes activos también van en aumento, uno más, con lo que son 25 . La situación del Hospital Virgen de la Concha sigue empeorando, ayer ya eran 28 los pacientes ingresados, y cuatro en la UC,se registró un fallecido más.La mala situación general afecta también a los geriátricos, que sumaron dos nuevos fallecidos con coronavirus, también aumentaron los casos de COVID confirmado en las residencias, diez más ayer.

Cáritas Diocesana de Zamora, entidad que gestiona la residencia de mayores “Matías Alonso”, de Villarrín de Campos comunica que a fecha 17 de septiembre en dicha residencia hay un brote declarado de Covid 19.

El pasado lunes, cuando algún trabajador del centro día positivo en PCR, se activaron inmediatamente los protocolos de actuación ante la covid19. El Sacyl realizo la prueba PCR a todos los residentes y trabajadores del centro residencial. Hoy hemos conocido los resultados y ciertamente el brote se ha extendido entre los residentes y los trabajadores. En el momento actual, el balance son 58 residentes, de un total de 76, han dado positivo. De ellos 7 se encuentran ingresados en el Hospital Virgen de la Concha, el resto, en buen estado de salud continúan en el centro.

En cuanto a los trabajadores, de un total de 42 que conforman la plantilla, 18 han dado positivo.

Cáritas Diocesana de Zamora y la residencia Matias Alonso, han activado y puesto en marcha todos los protocolos que las autoridades sanitarias y sociales han recomendado, siguiendo los protocolos y actuaciones regulados por la Junta de Castilla y León. También se ha procedido a cubrir las bajas laborales, para que la atención a los mayores no se vea afectada.

Cáritas agradece al Sacyl, a la gerencia territorial de Servicios Sociales y a todas las entidades públicas y privadas que nos han ayudado en estos momentos. En especial al Sacyl por la actuación urgente y la coordinación que ha existido en todo momento.

Se agradece también la entrega de la dirección y trabajadores de la residencia, que en todo momento han dado y siguen dando lo mejor de sí mismos para atender a nuestros mayores.

La entidad señala que como creyentes piden al Señor por todos los afectados y sus familias, que experimenten la cercanía y el consuelo del amor de Dios y de su Madre, la Virgen María, salud de los enferm

Cinco positivos por COVID en La Milagrosa obligan a cerrar dos aulas

La Milagrosa acaba de informar de que cinco miembros del personal del centro han dado positivo, tras practicar 62 pruebas PCR. Ante esta situación, los responsables han decidido proceder al cierre de las aulas de Tercero C de Educación Infantil y Primero C de Primaria por un tiempo de 14 días, por lo que los alumnos deberán permanecer en casa ese periodo. El resto de etapas no se verían afectadas.