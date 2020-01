Cáritas abrirá un nuevo centro de acogida este año y una tienda de comercio justo en Zamora

Cáritas diocesana de Zamora alerta que la situación de precariedad de muchas familias y personas en la provincia que sigue siendo muy mala,y que no mejora a tenor del número de personas acogidas por la entidad católica , entendiendo por acogida la atención inmediata que se realiza en parroquias y en la sede central.”Sigue habiendo gente que no ha sido capaz de salir de la crisis" y "las cifras de personas necesitadas se mantienen e incluso aumentan”,ha dicho Antonio Martín de Lera ,delegado diocesano de Cáritas que recalcó que "vivimos en una sociedad cada vez más aislada y desvinculada" y que la situación de Zamora "sigue siendo más bien mala". Respecto a la labor de Cáritas en el año que ha terminado, Martín de Lera explicó que las personas que han sido acogidas aumentó de 2018 a 2019, pues "sigue habiendo gente que no ha sido capaz de salir de la crisis" y "las cifras de personas necesitadas se mantienen e incluso aumentan".

El director de Cáritas Zamora también quiso hablar de los datos del paro publicados este viernes, ahondando en que "nos sigue faltando trabajo estable y de calidad" en la provincia.

“ Tenemos un ángel, especialmente en Navidad' es el título de la campaña navideña de Cáritas con colecta este domingo en las parroquias.

CARITAS abrirá una tienda de comercio justo en la calle Ramos Carrión, esquina con la Plaza de Viriato donde se podrán encontrar productos de alimentación, artesanía y cosmética. Además, entre febrero y marzo está prevista la inauguración del nuevo centro de acogida para personas sin hogar, detrás de la iglesia de la Magdalena y ha contado con la financiación de un testamento solidario. Una iniciativa que Martín de Lera recordó que puede llevar a cabo cualquier persona, dejando por escrito en su testamento que deja una parte a Cáritas, como hizo una persona que especificó que quería que ese dinero se destinase al arreglo del centro de acogida de personas sin hogar.