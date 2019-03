La FSP UGT ha indicado que el decreto que regular las zonas de difícil cobertura sanitaria no es la solución, no lo es al menos para la provincia de Zamora, ,ya que de los 800 profesionales de todas las categorías en la atención primaria en Zamora, sólo afectaría a once profesionales, que son los que se beneficiarían de los incentivos económicos planteados por la Consejería de Sanidad.

En Zamora solo hay una Zona Básica de Salud que cumple con los criterios establecidos,la Alta Sanabria,pero paradojicamente queda fuera cuando se saben los profesionales para cubrir puestos de trabajo en esta zona.

La federación de servicios públicos de UGT, considera que todas las zonas básicas de salud de Zamora tienen problemas de falta de médicos de familia y señala que las zonas de difícil cobertura deberían haberse dimensionado teniendo en cuenta criterios de especial aislamiento, zonas de montaña o de especial dificultad, pero también zonas en las que faltan profesionales para cubrir las jornadas ordinarias y donde no está garantizada la atención continuada hasta final de año.

El responsable de la federación de Servicios Públicos del sindicato, Jerónimo Cantuche, remarcó que la medida tomada por el consejero de Sanidad es “un fiasco” y “no aporta ninguna solución al déficit de profesionales, ni supone ninguna mejora de futuro en la prestación de la asistencia sanitaria a los ciudadanos “

Todas las Zonas Básicas de Salud de Zamora están afectadas por la falta de profesionales,unos directamente en la jornada ordinaria y en la atención continuada y otras en la falta de cobertura de ausencias.