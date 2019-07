“Briozoos” en el canal Toro Zamora

Inquietud entre los agricultores del canal de riego Toro-Zamora ante los problemas que se plantean para eliminar lo que podría ser un “briozoo” que se acumula el interior de las tuberías de l riego y para el que, por el momento, la comunidad no ha hallado una solución eficaz. La aparición de este animal que viviría en agua dulce "se está convirtiendo en un problema serio" y que está alcanzando tal magnitud que ha generado "preocupación" entre los regantes ,y desde la Comunidad de Regantes se pide a los comuneros que colaboren con los guardas que, como que están "doblando turnos" según ha indicado a Cope Pedro Pablo Ballesteros.Se trata de un problema que está marcando la campaña de riego.

Se ha encargado un estudio del agua para conocer el origen del briozoo, cuyo aspecto se asemeja al de una esponja de color verdoso, y a lo largo de esta semana, técnicos de una empresa realiza un análisis del agua. De momento, la única solución propuesta por los expertos es la de una "limpieza exhaustiva" de las tuberías del canal que conducen el agua que, no obstante, es apta para el riego de parcelas cultivadas y no entraña ningún riego.Ballesteros reiteró el llamamiento a los regantes para que colaboren con los guardas, a la vez que aclaró que "no se están quitando las mallas de filtrado" como han asegurado algunos comuneros.

Qué son los briozoos?,

El nombre del grupo ("animales musgo") se debe a que muchas veces su aspecto recuerda una cubierta subacuática de musgo.

Los briozoos filtran el agua y se alimentan de minúsculos organismos. Prefieren aguas no contaminadas, quietas y sin corriente, como las de los lagos pequeños.