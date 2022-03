El Ayuntamiento de Zamora pone en marcha un programa de actividades ante el Día Internacional de la Mujer

Con motivo de la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora promueve un programa de actos conmemorativos con los que se pretende poner de manifiesto el compromiso con la Igualdad "por considerar que este derecho humano fundamental es imprescindible para lograr sociedades pacíficas", según manifestó la concejala de Igualdad, Carmen Alvarez.

Con este propósito desde el Ayuntamiento se ha programado una Campaña divulgativa a través de medios de comunicación y mupis, centrada este año en visibilizar la desigualdad en las tareas domésticas y en los cuidados familiares, "porque ocurren en todas las familias y hogares y porque esa conquista es imprescindible para poder avanzar". Con esta campaña se ponen en valor los cuidados y tareas domesticas por su gran importancia social y económica y lo justa y beneficiosa que sería aplicar la corresponsabilidad en la ejecución de estas tareas, que siguen asumiendo mayoritariamente las mujeres y desterrar prejuicios culturales. "Queremos mostrar a la sociedad zamorana que tenemos un importante potencial de transformación y actuación que hará posible que el reparto sea equitativo y que, a pesar de los avances conseguidos en los últimos años, la distancia entre lo que creemos bueno y deseable y la realidad es muy grande y perjudica al conjunto y que estamos obligados a mantenerlos y mejorarlos". Carmen Alvarez informó ayer en la reunión del Consejo Municipal de la Mujer, de las actividades programadas a lo largo de este mes de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, así como de las acciones llevadas a cabo por la Concejalía de Igualdad desde la última reunión del Consejo, el pasado mes de octubre.

Los actos conmemorativos comenzarán mañana con una charla coloquio con las afiliadas de la ONCE en Zamora; y también mañana comienzan los talleres de formación musical y en igualdad, "Mi primera composición musical", que se desarrollarán en la Escuela Municipal de Música hasta el 19 de marzo. El próximo lunes se abrirá en la Alhóndiga la exposición sobre "Igualdad de Oportunidades y Violencia de Género", con los trabajos fotográficos de los alumnos de los ciclos formativos de Imagen y Realización del IES La Vaguada que, un año más, colaboran con la Concejalía de Igualdad en la labor de concienciación, especialmente entre los más jóvenes. Del 7 al 11 de marzo se desarrollará un Curso de defensa personal femenina, impartido por un oficial de Seguridad Ciudadana de la Policía Municipal, en el que se expondrán los recursos teóricos y prácticos para que las mujeres puedan escapar de situaciones de abuso, agresiones o violencia de género, utilizando técnicas de defensa tanto físicas como psicológicas. El día 8 de marzo se inicia los talleres "Cuando nos aventuramos", basado en los relatos del libro “TRANQUILAS, Historias para ir solas por la noche”; en el que las personas participantes podrán leer, escuchar y escribir sus propios textos y obras de sus vivencias personales. Se desarrollarán en las asociaciones vecinales San José Obrero, Olivares, Vistalegre.

El 9 de marzo en el Teatro Principal se representan las "Aventuras de la intrépida Valentina", que es una niña inquieta, traviesa y decidida que no soporta que le digan que hay cosas que no puede hacer porque es una chica y no para de meterse en líos. El día 10 comienzas los Encuentros Literarios "con quien leemos hoy", en los que escritoras actuales rescatan del olvido la figura de mujeres de relevancia, biografías inusuales, en comparación con el tipo de trabajo destinado a las mujeres de su época. Se desarrollarán en colaboración con la Biblioteca Municipal de San José Obrero, con la participación de las autoras Raquel Carnero, Marta Prieto, Empar Fernández y Mar Abad.

El 12 de marzo se desarrollará en la Alhóndiga el taller "Retados", dirigido especialmente para menores con diagnóstico de altas capacidades; al mismo tiempo que se impartirá una charla a familiares y profesionales interesados en el tema. Y el día 18 se iniciarán los talleres "Cocinando Igualdad", en colaboración con diversas asociaciones de vecinos, en los que se propone a los participantes reflexionar en torno a qué es para ellos y ellas la igualdad, a través de la elaboración de una sencilla receta y sus ingredientes.

El programa de actividades concluye el 26 de marzo con "Aradora Bonita", una puesta en escena de la Asociación Etnográfica Bajo Duero, que gira en torno al trabajo de la mujer en el mundo tradicional, a la que pretende homenajear. Con testimonios pregrabados de mujeres refiriendo las penosas condiciones de sus tareas, que servirán de presentación a los diferentes temas que los miembros de la Asociación interpretarán a lo largo del espectáculo, con canciones y tonadas de trabajo específicas para cada una de las jeras.

También desde esta noche ya hasta el 8 de marzo la fachada del Ayuntamiento se iluminará de color morado con motivo del Día Internacional de la Mujer

Toda la información sobre estas actividades estará disponible en la página de la Escuela de Igualdad: https://escueladeigualdad.bravasymixtas.com/eventos/ y también a través de la página web del Ayuntamiento.