El Ayuntamiento de Zamora mantiene suspendidas las licencias para nuevos locales de juego

En relación con la preocupación manifestada por los padres y madres de alumnos del colegio Obispo Nieto sobre la posible instalación de un local de juego en las proximidades del centro escolar, deben tener en consideración que el Ayuntamiento no autorizará dicha instalación amparándose en el Decreto Ley 3/2021, de 10 de junio, de la Junta de Castilla y León en materia de juego y apuestas; y que no se concederán nuevas licencias urbanísticas para la instalación de salones de juego o casas de apuestas, al menos hasta que la Junta no modifique la actual Ley Reguladora del Juego y las Apuestas de Castilla y León.

Campaña frente a la ludopatía y el juego de apuestas

Bajo el lema "Si te la juegas, pierdes, seguro", el Ayuntamiento de Zamora lleva a cabo a través de la Oficina del Plan Municipal sobre Drogodependencias una campaña de sensibilización y concienciación sobre el problema de la ludopatía y los juegos de apuestas, dirigida no solo a los jóvenes y menores que son los que más riesgo corren de caer en la ludopatía, sino también a los padres y educadores, que desempeñan un papel importante en la prevención.

Si bien el juego en general es una herramienta que forma parte de nuestro aprendizaje, nos divierte y nos permite aprender a relacionarnos con los demás, cuando pasa de ser una actividad meramente lúdica y de ocio y entra en escena el dinero, ya no hablamos de juego, sino de un negocio con beneficios millonarios, en el que las administraciones públicas no deben ser espectadoras, sino que deben actuar cuando con lo que se juega es con la vida y el futuro de los y las menores. En ese contexto se enmarca la campaña que incluye la distribución de flyers y carteles con la información necesaria, la instalación de banderolas en las farolas, la emisión de cuñas de radio, y una página web con toda la información: https://www.sitelajuegaspierdes.org

Los objetivos fundamentales de esta campaña son los de mostrar las consecuencias y riesgos de ese mal uso de internet en cuanto al juego con dinero, posicionándonos al respecto e informando de los recursos con los que los jóvenes pueden contar; fomentar la solidaridad y el apoyo mutuo desde el interés de los y las adolescentes, frente a las conductas de juego con dinero de sus amigos/as y compañeros/as; visibilizar los riesgos de las conductas del juego con dinero para con los jóvenes y adultos; y fomentar el control de padres, madres y tutores con relación a las conductas de juego con dinero de sus hijos e hijas menores de edad.

La campaña, que cuenta también con la colaboración de la Junta de Castilla y León, las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, la Federación de Padres y Madres de Alumnos, y la Asociación de Jugadores de Azar Rehabilitados-ASALJAR, se estructura en distintos mensajes adaptados a los tres segmentos de población y perfiles de edad a los que va dirigida de una forma más intensiva, como son los menores, de 14 a 18 años; los jóvenes, de 18 a 30 años; y las madres, padres y educadores.

En el caso de los menores se busca implicar a los destinatarios como agentes activos que pueden proteger a sus amigos/as con respecto a la problemática de las apuestas, apelando a la amistad y el sentido común; la capacidad de empatía con los afectados por el problema; la protección hacia el entorno inmediato de los compañeros; y la mayor accesibilidad entre iguales con respecto a los adultos. Con los jóvenes se interpela directamente a los riesgos señalando los recursos de apoyo como la asociación de jugadores en rehabilitación. Y en el caso de las madres, padres y educadores se incide en los riesgos del juego con dinero señalando la importancia de posicionarse frente a los mismos y a los recursos preventivos y de apoyo.

Esta campaña de sensibilización se complementa con diferentes actuaciones educativas, como los Programas de Prevención Escolar y Familiar, y en especial las sesiones específicas de prevención de un mal uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación(TIC)y del juego patológico.