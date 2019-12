El Ayuntamiento de Zamora inspeccionará los vados para evitar ilegalidades

El Ayuntamiento está llevando a cabo un plan de inspección de vados con el objetivo de regularizar la situación de aquellos garajes que no están dados de alta, según ha informado hoy en la Junta de Gobierno Local en concejal de Hacienda, Diego Bernardo. Ha concluido ya la actuación con las comunidades de vecinos y de forma inminente comenzará la inspección de los vados de particulares de toda la ciudad, por lo que el concejal insta a todas las personas que aún no tengan legalizadas sus ocupaciones y aprovechamientos a que, de forma voluntaria, lo hagan en los próximos días para evitar posibles sanciones.

Según Diego Bernardo se trata de una cuestión de justicia, ya que "todos los ciudadanos que realicen estas ocupaciones y aprovechamientos deben contribuir de forma equitativa al pago de la tasa, y no sólo los que lo han legalizado de forma voluntaria". Y es que los ciudadanos que tienen legalizadas sus puertas de garaje y cocheras sufren un agravio comparativo e injusto con respecto a aquellos que haciendo el mismo uso de las mismas no las tienen legalizadas y por tanto no pagan la tasa correspondiente. En este sentido el concejal recuerda que la ley tributaria es igual para todos y que "sólo consiguiendo que todo el mundo pague los tributos que legalmente le corresponden, o dicho de otra manera, evitando las evasiones fiscales, se podrá conseguir un nivel de recaudación justo, que evite las subidas de tributos que perjudican básicamente a quienes voluntariamente cumplen con sus obligaciones".

En el caso concreto de los vados, hay que señalar, que la obligación tributaria nace por el aprovechamiento del dominio público, es decir, por la ocupación de la vía pública que se hace al meter y sacar el coche del garaje, y no sólo por el hecho de disponer de una placa que evite que otros vehículos puedan aparcar en la puerta de garaje. Por tanto, la tasa por vados se pagará igual y en la misma cuantía, esté o no legalizada la puerta de garaje. La diferencia está en que si el “vado” está legalizado, nadie podrá aparca en la puerta, y si lo hacen, se podrá llamar a la Policía para que retire el vehículo que esté entorpeciendo la entrada y salida de vehículos del garaje, mientras que si no está legalizado, pese a tener que pagar la misma tasa, no tendrá ese derecho. Por eso se aconseja a todos los propietarios de garajes que estén en situación ilegal que regularicen a lo largo de las próximas semanas su situación antes de ser citados por el procedimiento de inspección, comenzará de manera inminente.

El concejal de Hacienda presentó un informe con la evolución de la situación de los vados en la ciudad durante los últimos años, donde se refleja el cambio que se produjo en 2009 cuando se llevó a cabo otra campaña similar y el número de vados se elevó de 944 a 1.600, mientras que a partir de ese año se ha mantenido prácticamente inalterado. También el importe de la recaudación obtenida se ha mantenido estable o incluso ha disminuido desde el año 2014 cuando se incrementó la tasa a raíz de la modificación de la Ordenanza Fiscal. No obstante Diego Bernardo aseguró que en esta ocasión no se va producir incremento alguno en la cuantía de la tasa de vados.