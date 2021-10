El Ayuntamiento requiere a la CHD que se pronuncie claramente sobre la titularidad de las Aceñas de Olivares

El Alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha remitido ayer una carta dirigida a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, en la que le solicita un pronunciamiento claro sobre la titularidad de las aceñas de Olivares, entendiendo que es un patrimonio público, en el que se ha invertido dinero público "y que debe seguir siendo público". Como ya informó recientemente el alcalde en rueda de prensa, desde el Ayuntamiento se considera que las aceñas son de propiedad estatal al haber desparecido el fin para el que se otorgo la concesión de aprovechamiento de aguas a finales de los años 70 y se concede al propio Ayuntamiento el uso de esas aguas para fines culturales.

Francisco Guarido manifiesta claramente la disconformidad con la falta de respuesta por parte de la Confederación respecto al as aceñas de Olivares "cuando respecto a las aceñas de Gijón la respuesta fue totalmente contraria ya que no permitió un negocio jurídico y dijo claramente que las aceñas eran de la Confederación, independientemente de otras compraventas que hubiera podido haber, porque al ser de dominio público eran bienes que no prescribían".

También se pone de manifiesto la irregularidad de una operación de autoventa realizada por la Comunidad de Regantes por un importe de 1000 euros y diciendo que eran cuatro casetas en ruina, cuando se pretenden revender al Ayuntamiento por 600.000 euros, y después de que se había invertido en ellas dinero público por un importe de unos 1.600.000 euros del año de finales de los años 90, lo que en su valor actualizado a día de hoy serían unos tres millones de euros.

Ante esta situación el alcalde dice no entender la indefinición mostrada por la Confederación sobre las aceñas de Olivares, ya que son claramente un patrimonio público y un elemento emblemático para la ciudad, por lo que pide a su presidenta que "adopte las medidas oportunas para la defensa de ese patrimonio y para cumplir con lo solicitado por la institución municipal