El Ayuntamiento propone seis rutas ciclistas para efectuar en familia por Zamora y los alrededores

El Ayuntamiento de Zamora saca una nueva propuesta de turismo y ocio con seis rutas en bicicleta por la ciudad y los alrededores de la capital, orientadas tanto a los propios zamoranos como a los turistas y visitantes, que se enmarcan también dentro del programa municipal de movilidad urbana sostenible, para fomentar la bicicleta como medio alternativo de transporte. Esta nueva propuesta está ya disponible a través de la plataforma Vikiloc y ha sido presentada hoy por el concejal de Medio Ambiente y responsable del área de Hábitat Sostenible, Romualdo Fernández, y el concejal de Turismo, Christoph Strieder.

Esta presentación se efectúa además coincidiendo con la Semana de la Movilidad y atendiendo a la propuesta del Ayuntamiento de Zamora para que la bicicleta "sea un medio que se use para todo", según puso de manifiesto Romualdo Fernández, "no solo como un medio que sirve para hacer deporte para esparcimiento y ocio y esta propuesta turística ahonda en esa filosofía". Para el concejal responsable de del Hábitat Sostenible, se trata de un medio más respetuoso con el medio ambiente, más sostenible y no contaminante, lo que encaja perfectamente con el nuevo modelo de movilidad en el que se está trabajando desde el Ayuntamiento, abogando por una ciudad "menos contaminada, menos ruidosa y en la que el ciudadano aprovecha el moverse para conseguir más salud".

Por su parte Christoph Strieder destacó que esta iniciativa sirve tanto como propuesta turística como para desplazarse en la vida cotidiana. Es una buena forma de comenzar a utilizar la bicicleta para los propios zamoranos haciendo rutas, pero también una propuesta interesante para los turistas que llegan a la ciudad y no conocen el entorno. Para ello se ha editado un plano en papel con la información en español-portugués e inglés-francés orientado especialmente a las personas que no están todavía acostumbrados para utilizar medios digitales, pero también están alojadas en la plataforma WIKILOC a cuya información, mucho más amplia, se accede a través de un código QR, que figura en el propio folleto divulgativo.

Las seis rutas propuestas son las de las Aceñas, aguas abajo en la margen derecha del Duero; por la Vía de la Plata, hasta la zona de Morales y el Perdigón; de Carrascal, por la margen izquierda hasta ese barrio zamorano; "Romeros y Golfistas" por el bosque de Valorio y la ermita de Valderrey; Tesoro Ornitológico, hacia la desembocadura del Valderaduey; y la denominada "Bike Birding en Zamora", que trascurre aguas arriba del Duero, hasta los humedales de Villaralbo. Con un recorrido de entre 10 y 20 kilómetros ponen en valor el medio ambiente, el paisaje o el patrimonio, "y se mueven también entre las murallas, aceñas, puentes centenarios, miradores naturales, etc"; que se pueden realizar en cualquier época del año e incluso hacerlas caminando.

Feria Naturcyl

Las Rutas Familiares será una de las nuevas propuestas que llevará el concejal de Turismo a la Feria de Turismo de Naturaleza de Castilla y León-Naturcyl, que se celebrará este fin de semana en Ruesga, localidad de la montaña palentina perteneciente al municipio de Cervera de Pisuerga. Un año más el Ayuntamiento de Zamora acude a este, certamen promovido por la Junta de Castilla y León, y lo realiza por tercer año consecutivo en colaboración con el Patronato Provincial de Turismo. Además de las rutas en bicicleta la Concejalía de Turismo promocionará el programa de Polinizadores, con dos talleres sobre hoteles de insectos e iniciación al estudio de los insectos, impartido por el coordinador del Año de los Polinizadores, Oscar Aguado. Se promoverá la realización de rutas en burro, aprovechando la potencialidad de la raza zamorano leonesa, con la participación del secretario de la asociación de criadores ASZAL. Se promocionará la constitución de "comunidades energéticas", para lo que se ha invitado a la alcaldesa de San Vitero, Vanesa Mezquita, como ejemplo de promoción de una comunidad energética en un municipio. Y el propio concejal de Turismo participará en distintas reuniones con touroperadores, profesionales y empresas del sector turístico, para la promoción del turismo de nuestra ciudad y provincia.