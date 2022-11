El Ayuntamiento consensúa con distribuidores y comerciantes las zonas de carga y descarga

El Ayuntamiento de Zamora ha consensuado con los representantes de los comerciantes, industriales y distribuidores el establecimiento de las zonas y horarios del carca y descarga tanto en el Casco Antiguo como en las calles de la Zona Centro con plataforma única para vehículos y peatones, que están a punto de concluir. Tras varias reuniones del concejal de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente, Romualdo Fernández, con el presidente de AZECO, Ruperto Prieto; el secretario de CEOE-Cepyme, Angel Hernández; y representantes del sector de la distribución, se ha llegado a un acuerdo que, en líneas generales es el siguiente:

En las calles de la Zona Centro con plataforma única se establecerán cuatro espacios delimitados para carga y descarga que estarán ubicados en la calle de Luis Ulloa Pereira, calle Traviesa y dos en la calle de Cortinas de San Miguel, con horario de 8:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:30 h. Se establecerán dos nuevas zonas de carga y descarga en la plaza del Cuartel Viejo y junto al Colegio Universitario, para facilitar el suministro a los comercios del entorno de la calle de Santa Clara, al tiempo que se mantienen el resto de los espacios habilitados actualmente en el Casco Histórico, reduciendo en media hora (hasta las 11:30 horas), en el horario de mañana. Además se estudiará la posibilidad de establecer el acceso a la zona de la Plaza del Maestro con entrada desde la plaza de Alemania para evitar el tránsito por San Torcuato desde la calle Benavente. También se ha acordado establecer un periodo de transición para limitar el acceso a vehículos de hasta 3.500 kilos, con el fin de que los distribuidores vayan adaptando progresivamente sus vehículos a esta limitación de carga, como ya existe en la mayoría de las ciudades.

El concejal de Obras y Medio Ambiente agradeció la colaboración y sensibilidad de los representantes de los sectores más directamente afectados y aseguró que es alago en lo que "todos tenemos que colaborar", que los sectores de la Hostelería y el Comercio deben asumir que la carga y descarga se reduce en media hora por la mañana, "por lo que ellos tendrá que aportar también su granito de arena facilitando a los industriales de la distribución el cumplimiento de ese horario". Romualdo Fernández se mostró satisfecho con el acuerdo alcanzado, porque compatibiliza los objetivos del Ayuntamiento de mejorar la calidad urbanística y ambiental de la Zona Centro, con las necesidades que tienen los profesionales del comercio ya la distribución de ofrecer su trabajo a la ciudad.

El secretario de CEOE-Cepyme agradeció la "sensibilidad" del Ayuntamiento para acometer los cambios que se han planteado por parte de los empresarios para que las empresas puedan hacer bien su trabajo, y señaló la conveniencia del acceso a la plaza del Maestro desde la plaza de Alemania "porque eso sería una solución importante para todos y especialmente para los que distribuyen a la hostelería ".

Por su parte el presidente de AZECO se mostró satisfecho del acuerdo alcanzado, porque beneficia tanto a los empresarios del comercio y la hostelería como a los profesionales de la distribución, si bien manifestó que las reuniones pueden continuar para "afinar detalles para que todo funcione como es debido y tener la actividad que nuestra ciudad se merece".

-Bolardos:

Romualdo Fernández dijo que el servicio de autobús urbano se restablecerá una vez que concluyan las obras, con parada en la plaza del Mercado. Y a preguntas de los medios de comunicación sobre la instalación de los bolardos en las calles de plataforma única, aseguró que se trata de una medida provisional y necesaria para garantizar la seguridad vial y que los vehículos no invadan las aceras; para que nos vayamos adaptando a la nueva situación y se produzca una reducción efectiva del tráfico; "y para que nos demos cuenta de que si no se tiene la necesidad de entrar con el coche a esa zona, no se entre". No obstante dijo que la instalación de los bolardos se mantendrá durante un periodo transitorio hasta que se implanten los sistemas de control de acceso a la Zona de Bajas Emisiones, según lo que establece la Ley de Cambio Climático y Eficiencia Energética; "y podamos tener entonces una zona de plataforma única en estado puro, que es un espacio compartido por el que transitan los peatones y los vehículos que tienen realmente necesidad de entrar en la zona". El concejal manifestó que se podría haber optado por la vigilancia policial y hacer uso de las medidas sancionadoras, pero se ha preferido optar por esta solución "para no generar ningún tipo de tensión; porque con los bolardos es imposible entrar intentando buscar aparcamiento, el tráfico innecesario se reduce y se facilita la carga y descarga".