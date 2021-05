El Ayuntamiento de Benavente se suma a la celebración del Día Europeo de la Red Natura 2000

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benavente se suma a la celebración hoy del Día Europeo de la Red Natura 2000, una celebración impulsada por SEO/BirdLife, que tiene como objetivo dar a conocer a la sociedad esta gran red de espacios protegidos.

En esta novena edición, se quiere poner el foco en la importancia de disfrutar de y en estos espacios protegidos, pero siempre con responsabilidad. Se trata de espacios protegidos de alto valor ecológico que nos permiten conectar con la naturaleza. Las circunstancias ocasionadas por la pandemia han provocado que las personas nos acerquemos a la naturaleza de una forma especial. Casi como única opción de ocio o de válvula de escape de la realidad social que vivimos, los espacios naturales han cobrado un mayor protagonismo en nuestras vidas; y especialmente los espacios de la red natura 2000 ya que son lugares muy próximos al ser humano, ¡el 30% de nuestro territorio es Red Natura 2000! La Red Natura 2000 constituye la red de áreas protegidas más extensa y compleja del mundo, estando integrada por más de 27.000 lugares formados por Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así como de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva Aves.

Áreas que ocupan casi el 20% del territorio de la Unión Europea y que tiene como objetivo proteger la naturaleza y l a c o n s e r v a c i ó n d e la biodiversidad dentro de la UE, asegurando la continuidad de las especies y los hábitats más amenazados y vulnerables de manera sostenible con el desarrollo de las comunidades que habitan estos territorios. Los espacios que la forman no son reservas naturales al uso, sino que en ellos se promueve que la conservación de la naturaleza vaya de la mano con los beneficios para los ciudadanos y para la economía en general. Aún teniendo más de 25 años Natura 2000 se presenta como una desconocida para gran parte de la sociedad

El Ayuntamiento de Benavente tiene 25 Has. dentro del LIC (Lugar de Interés Comunitario) Riberas del Río Órbigo y Afluentes, dentro de la Red Natura 2000.