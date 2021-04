El Ayuntamiento de Benavente lamenta el cierre del interior de la hostelería

El Ayuntamiento de Benavente lamenta la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León sobre el cierre del interior de la hostelería y salones de juego y se suma a la decepción del sector asegurando que son varios los sectores de la ciudad que se verán afectados por la decisión tomada ayer.





Desde la alcaldía durante los días previos a la toma de esta drástica decisión pedían a la Junta que se guiase por la prudencia y el sentido común, ya que los valores a 14 días se encontraban en clara tendencia descendente.





El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, ha reconocido que la incidencia de Benavente superaba los 150 puntos establecidos como límite por parte de la Junta de Castilla y León para establecer medidas excepcionales, pero esperaba algo más de “cintura” por parte de la administración regional: “Es cierto que los valores de la provincia de Zamora respecto a los de la comunidad son muy buenos, en cierto modo podemos decir que se manejan las mejores cifras de la comunidad autónoma. Y no es menos cierto que en los últimos días la tendencia de este dato en Benavente ha sido a la baja, poquito a poquito, por eso pedíamos un poco de sentido común y prudencia en este sentido para ver la evolución esta semana, y si la evolución era buena como todo parecía, no decretar el cierre de forma automática y durante un periodo tan largo como son 15 días. Pero ya veo que muchas veces el sentido y común y la prudencia, afectando como afecta una decisión de este calado a muchos centenares de personas en sus vidas, en su devenir económico, pues no se está teniendo en cuenta, y eso creo que es imperdonable a estas alturas de la gestión de la pandemia, porque creo que llevamos muchos meses y ya la experiencia debería ser un grado y en este caso el grado de la experiencia de la Junta, una vez más, es la falta de empatía, de sensibilidad y de valoración del daño económico provocado a una ciudad entera y a sus vecinos”.





La situación epidemiológica actual de la ciudad ha sido como consecuencia de un brote muy localizado surgido hace unos 10 días, y no por comportamientos irresponsables de nuestros vecinos, ni de nuestra hostelería y restauración. Dicho brote ha provocado la subida puntual en la incidencia acumulada a 14 días haciendo que los datos relativos a Benavente se hayan duplicado en la última semana y como consecuencia se cierre el interior de la hostelería de la ciudad.





El alcalde de Benavente ha reconocido que la decisión adoptada por la Junta de Castilla y León es muy mala para el interés económico de la ciudad y muestra su solidaridad con el sector: “Se está tratando al sector de la hostelería de forma bastante demoníaca y creo sinceramente que no debería ser así. La Junta debería plantearse otra serie de cuestiones, de formas de ayudar prioridades, no tantos cierres y quizás más ayudas, porque si solo se dedican a cerrar determinados establecimientos sin dar otras posibilidades a la gente de ganarse la vida y seguir manteniendo a duras penas sus negocios, mal vamos”.