El Ayuntamiento de Benavente comienza a abonar el pago de las ayudas BenActiva

El Ayuntamiento de Benavente ha comenzado a realizar las transferencias de pago de las ayudas Ben Activa y en los próximos días las empresas y autónomos adjudicatarios recibirán sus subvenciones. Unas ayudas que como ha recalcado la concejala de hacienda, Patricia Martín, son las primeras ayudas que el Ayuntamiento de Benavente concede para mitigar los efectos de una crisis.

Respecto a las empresas y/o autónomos que cumpliendo con las bases de las ayudas no han podido recibir importe económico, la edil de Hacienda ha remarcado que tendrán preferencia en la convocatoria de las ayudas Ben Activa 2021 siempre y cuando cumplan con las bases establecidas. Unas bases que aún no están redactadas, pero tendrán 3 líneas de actuación como ha adelantado Martín: “Una primera que va a ser muy similar a la del año 2020 para gastos generales como suministros o alquiler de locales, una segunda línea de inversión en medidas anti-COVID y una tercera línea destinada a emprendedores que han tenido la valentía de iniciar una actividad en el ejercicio 2021 también se les va a ayudar con las subvenciones que se conocían como Ben Emprende”.

Unas ayudas que se han resuelto en menos de 6 meses, dentro del plazo estipulado como ha reconocido Patricia Martín quien ha querido alabar el trabajo de los departamentos de intervención y tesorería municipal. La concejala de Hacienda también ha comentado la celebración de las comisiones ordinaria y extraordinaria de Hacienda, donde Martín ha recriminado la actitud de los concejales de la oposición por exigir una convocatoria extraordinaria que la edil ha calificada como innecesaria: “Tanto Sandra Veleda, primera teniente de alcalde, como yo hemos renunciado a nuestras percepciones por la celebración de la comisión extraordinaria, Manuel Burón tampoco cobra dietas al estar liberado y les he invitado a los señores del partido popular y ciudadano a renunciar a sus percepciones en solidaridad con el Ayuntamiento de Benavente y con los ciudadanos, algo que no han hecho. Son los únicos concejales me atrevería a decir que de España que no han renunciado a un solo euro durante el ejercicio 2020 y 2021 mientras que los concejales del equipo de gobierno han renunciado a más de 9000 euros”.