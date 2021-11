La AUME reclama voluntariedad e incentivos para los militares que se trasladen a Monte la Reina

Representantes de la Asociación Unificada de Militares Españoles han pedido en Zamora que se establezca «una cierta voluntariedad» para el traslado de personal al campamento militar de Monte la Reina cuando se ponga en marcha el proyecto de recuperación de la actividad con el traslado de unidades.Exige también esta asociación que se habiliten «incentivos» o «complementos» para los profesionales .

Jorge Bravo, responsable de comunicación de la AUME, aseguró que los militares que se puedan trasladar a Zamora no solo requieren tener solucionadas necesidades básicas como la vivienda, el colegio para los menores o un trabajo para aquellos cónyuges que se vean obligados a abandonar su empleo en la localidad de origen sino también «complementos» que hagan atractivo el traslado y palíen el esfuerzo que puede suponer para los profesionales y sus familias.Bravo ha hablado de "cosificación intolerable" al tratar "a los militares y a sus familias como objetos". "Hay que ser conscientes de lo que supone esto para ellos, para sus cónyuges o para los niños", ha advertido el representante de la AUME, que ha criticado la "falta de transparencia" y la "indefensión" de los potenciales afectados por la reapertura del campamento.

El portavoz de esta asociación de profesionales reclamó una ley de movilidad geográfica para los militares. «La que tenemos», dijo, «es de los años 90 y no es útil»».

Bravo criticó también la «falta de transparencia y de información» que ha existido en torno a este proyecto por parte del MInisterio de Defensa y aseguró que pondrán en marcha «acciones legales» para intentar revertir la situación. El consejo de personal de AUME se ha puesto ya en contacto con el Ministerio de Defensa para recabar explicaciones e información sobre el proyecto y plantearán acudir al Defensor del Pueblo. En última instancia, se estudiaría también la posibilidad de acudir a los tribunales, aunque reconoció que el traslado de un militar es «legal» y se hace a menudo.

AUME aseguró que los militares no están en contra del proyecto de recuperar Monte la Reina sino de la manera en la que se ha planteado a los profesionales. y de los motivos que subyacen. «Que una unidad se traslade de una provincia a otra es legal, forma parte de la profesión, y lo entendemos cuando las razones que existen se adaptan al ordenamiento legal y están basadas en necesidades operativas o de la defensa, pero no cuando responden a ideas ocurrentes porque la obligación de los militares no es repoblar, eso no es inherente a nuestra profesión».



Jorge Bravo asegura que desde un punto de vista estrictamente «operativo y militar» reabrir Monte la Reina no tiene sentido para desplazar a dos unidades, cuando en los últimos años, precisamente, se ha tendido a reagruparl

En esa línea, y tras leer determinadas manifestaciones públicas, el responsable del colectivo ha afirmado que los militares "están para lo que el ordenamiento legal manda, no para lo que personas con ideas ocurrentes puedan decir". "Lo que se ha transmitido hasta ahora es inconcebible", ha remachado.

En cuanto a las necesidades de los militares si finalmente se concreta el traslado, Bravoha hablado de vivienda, colegios, guarderías o trabajo para los cónyuges: "Sí que podría haber un encaje para que mayoritariamente viniera gente con una cierta voluntariedad", ha concluido.