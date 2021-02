La Asamblea Vecinal de Zamora critica la dejadez del Ayuntamiento para actuar en los solares abandonados

Desde la Asamblea Vecinal de Zamora (AVZ) se ha inisistido de nuevo en la necesidad de modificar parcialmente la ordenanza de urbanismo ya que “cada día son más los solares que presentan problemas a la ciudadanía y el equipo de gobierno sigue apoltronado sin hacer nada”, expresan.

La modificación de uso de los solares “debe ser una prioridad ya, Zamora se cae, Zamora se vacía y el señor Alcalde de la ciudad no hace nada para remediarlo, ni cuando cuenta con el apoyo de toda la oposición, de los vecinos, de los hosteleros, y de otros agentes sociales. Da la impresión de que no le importa que Zamora vaya poco a poco desapareciendo, que la ciudad esté en condiciones tan lamentables, cuando se trata de poner una solución únicamente administrativa, y ni eso es capaz de hacer”, indica el colectivo ciudadano en una nota de prensa .

La Asamblea Vecinal de Zamora, insta al alcalde a que “de una vez por todas se mueva, de la orden de iniciar la modificación de uso de solares y deje que los propietarios de los solares le den otras utilidades que no sea solamente la construcción de un edificio, que ponga a trabajar al departamento de urbanismo y que fomente oportunidades de desarrollo en una Zamora que día a día se muere”.

Añade este colectivo "que no se pongan excusas de que es muy complicado, que no se pongan excusas de que ya se está estudiando, que se pongan a trabajar ya, que se lleve a un pleno, que se dé la orden correspondiente en urbanismo de dar máxima prioridad a esta modificación, y que si no saben, reconozcan sus carencias y pidan ayuda a los grupos de oposición que ya ha estudiado esta modificación en otras ciudades, y que al igual que nosotros han comprobado que es una cuestión de voluntad política y que se puede realizar en este mismo año”.

Concluye la AVZ que “no se puede consentir más dejadez, esta pasividad con la que se está gobernando la ciudad, si algo tan simple como una modificación parcial de la ordenanza de urbanismo tampoco se hace qué futuro nos espera en nuestra ciudad”, concluyen.