ASAJA pide el voto para defender con más fuerza una agricultura profesional, rentable y libre

Cerca de doscientos agricultores y ganaderos de ASAJA de las nueve provincias de Castilla y León han participado hoy en un encuentro de hermandad e impulso a la candidatura de la organización profesional agraria a las próximas elecciones del campo. ASAJA concurre a estos comicios “para lograr ampliar nuestro liderazgo, porque el modelo que defiende ASAJA es el de la mayoría de los agricultores y ganaderos de Castilla y León: una agricultura profesional, productiva, rentable y libre”, ha subrayado el presidente de la OPA, Donaciano Dujo.

En el cartel electoral se destacan de hecho ambas ideas: “Con los que te defienden. Vota ASAJA. Profesionales y Libres”. “En Castilla y León están las explotaciones más profesionales de España, y si hay algo que todos los agricultores y ganaderos repetimos una y otra vez es que necesitamos libertad, que no se puede soportar la burocracia y continuas presiones que tenemos en nuestro trabajo”, ha explicado el presidente regional.

En el programa con el que se presenta la OPA, se recogen tanto el trabajo realizado estos últimos cinco años, desde que en 2018 obtuviera de nuevo el respaldo mayoritario del campo de Castilla y León, como las líneas de defensa que marcarán los próximos. “Nosotros no somos políticos, no prometemos ni tenemos el BOE. Pero no paramos de pelear y aunque no en todo, en muchas cosas terminan por escucharnos”, ha dicho Dujo. Prueba de esa tarea reivindicativa han sido las 40 manifestaciones convocadas en ese periodo, aunque solo es la parte visible de una continua estrategia de presión sobre administraciones, instituciones, empresas o a veces lobbies enteros que perjudican al campo, “ante los que no nos quedamos nunca callados, no tememos porque nos va la vida en ello, porque en ASAJA somos todos agricultores y ganaderos”.

Principales frutos de esa presión han sido ayudas como las logradas durante el Covid, la guerra en Ucrania, la sequía de 2019 o los graves incendios forestales; las mejoras en el seguro agrario; lograr que Castilla y León se opusiera al lesivo para la agricultura Plan Hidrológico del Duero; lograr una fiscalidad diferenciada para el sector, o limar los planteamientos más aberrantes de la nueva PAC. También ha destacado Donaciano Dujo el laudo favorable a ASAJA que doblegó a Azucarera y permitió que los remolacheros de toda España recibieran 6,5 millones de euros que la industria no les abonó.

“Son logros que nos animan a seguir trabajando a destajo por el sector en los próximos años, porque no pararemos en nuestro objetivo: que lo nuestro tenga un precio justo, que ser agricultor y ganadero sea rentable. Votando a ASAJA cada agricultor y ganadero se vota a sí mismo, porque así vamos a tener más fuerza para solucionar sus problemas de cada día”, ha subrayado

Por su parte, el secretario general, José Antonio Turrado, ha recordado que fue la insistencia de ASAJA la que determinó que en Castilla y León se celebraran las primeras Elecciones a Cámaras Agrarias en 1997, “un sistema democrático de representatividad que la mayoría de las autonomías no ha implantado y sin embargo es la mejor forma de dar legitimidad a las organizaciones agrarias, aquí nadie va de farol, todo es fruto de un trabajo continuo y real con los agricultores y ganaderos, tanto en la reivindicación como en los servicios e información constante al socio. Para Turrado, “el modelo mayoritario del Campo de Castilla y León es el modelo de agricultura y ganadería que defiende ASAJA”, por lo que confío en ampliar la representatividad en los próximos comicios.

Además, en la jornada han intervenido todos los presidentes provinciales, para ampliar y enriquecer el debate con sus propuestas: Joaquín Antonio Pino (Ávila); Esteban Martínez (Burgos); Arsenio García (León); José Luis Marcos (Palencia); Juan Luis Delgado (Salamanca); Guzmán Bayón (Segovia); Carmelo Gómez (Soria); Juan Ramón Alonso (Valladolid) y Antonio Medina (Zamora).

La jornada ha reunido a cerca de doscientos agricultores y ganaderos de las nueve provincias de Castilla y León, que han avalado con su presencia una organización sólida y bien vertebrada, que cuenta con 17.000 socios, con un equipo de 150 técnicos a su servicio, distribuidos en una red de 45 oficinas, tanto en capitales como en comarcas.

El encuentro se ha celebrado en el salón de actos del Consejo Económico y Social de Castilla y León, a cuyo presidente y equipo ha agradecido su hospitalidad Donaciano Dujo.