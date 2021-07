Aprobado el proyecto de movilidad urbana en la zona centro de Zamora

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy el proyecto de Movilidad Urbana Sostenible en la Zona Centro incluye la intervención en la zona delimitada por las calles de San Pablo, la plaza del Mercado, la calle de Santa Clara y la avenida de Portugal, en la que inicialmente estaba prevista una renovación y ampliación de aceras, pero donde se va a llevar a cabo una intervención integral en la calzada, siguiendo el nuevo modelo de movilidad urbana sostenible diseñado por el Ayuntamiento y basado en la recuperación de espacios para el peatón, el "calmado" del tráfico rodado en las áreas del casco urbano, la promoción de otros medios alternativos en detrimento del automóvil, y la contribución a la lucha contra el cambio climático. El proyecto incluye concretamente las calles de Magistral Romero, San Miguel, Cortinas de San Miguel, La Brasa, Traviesa y Luis Ulloa Pereira que serán renovadas en su totalidad, eliminando los desniveles actuales entre aceras y calzada de forma que el tránsito peatonal y el tráfico de vehículos se realice en el mismo plano, organizando la circulación mediante cambios de color, formatos y textura de pavimentos, así como la colocación de mobiliario urbano y arbolado. El presupuesto de ejecución asciende a 601.340,97 euros.

La acometida de este proyecto conlleva la supresión de las plazas de la ORA en las calles afectadas, que se trasladarán a la zona próxima a la plaza de Toros, como ya ha sido aprobado en el último pleno municipal.

A este respecto el alcalde, Francisco Guarido, ha dejado claras algunas cuestiones fundamentales, como que no se incrementan plazas de la ORA sino que es el mismo número de plazas que se suprimen las que se trasladan de zona, y "que todavía siguen siendo menos de las que figuran en el contrato con la concesionaria del servicio". En respuesta a las Federaciones de vecinos aseguró que con este proyecto no se van a eliminar plazas en el entorno del Mercado de Abastos, donde tan solo se suprimirán treinta estacionamientos cuando se ejecute la remodelación del Mercado, "tal como figura en el proyecto del que se ha dado cuenta a las Federaciones vecinales, a las Asociaciones y en los Consejos Sectoriales". Que se ha elegido la zona de la Plaza de Toros porque existen muchos equipamientos de servicio público y poca densidad residentes, lo que supone que el traslado de la zona ORA no solo no perjudica a los usuarios del los servicios públicos, como el centro de salud santa Elena o el edificio de oficinas municipales "porque ahora lo habitual es que todas las plazas estén ocupadas a las siete de la mañana, ya que no hay rotación, y con la ORA habrá rotación, que es lo que se persigue con el cambio que estamos haciendo". El alcalde argumentó además que a unos dos minutos de la Plaza de Toros se habilitarán 130 nuevas plazas de aparcamiento; concretamente en el espacio situado entre las naves de la calle de Villalpando y la línea del ferrocarril.

También se aprobó el proyecto de sustitución del césped artificial en el campo de fútbol anexo al Ruta de la Plata, con un presupuesto de 250.000 euros.

La Junta de Gobierno aprobó la adjudicación de las obras de sustitución del pavimento en la calle de San Andrés a la empresa Mestolaya S.L., por un importe de 147.400 euros. Esta actuación supondrá la renovación integral del pavimento actual, entre la plaza del Mercado y su confluencia con la calle Renova, junto a la Plaza Mayor, ya que se encuentra muy deteriorado debido especialmente al tráfico rodado de acceso a garajes, así como de los vehículos de reparto de mercancías a los establecimientos del entorno y del autobús urbano; a pesar de tratarse de una calle semipeatonal.

También se adjudicaron los dos últimos lotes del proyecto de renovación del alumbrado en el barrio de Carrascal, Parques de la Ciudad y Márgenes del Duero, a la empresa Nitlux S.A., por un importe global de 175.965,75 euros. Con estas adjudicaciones concluirán los seis grandes proyectos y otras actuaciones de renovación de alumbrado a led que tenía previstos el Ayuntamiento en la ciudad, y que habrán supuesto una inversión global de dos millones de euros, según puso de manifiesto el alcalde.

Entre el resto de los asuntos del Orden del día, la Junta de Gobierno acordó dejar desierta a convocatoria para la contratación de las obras del Centro de Protección animal, al no haberse presentado licitadores por lo que, según manifestó el alcalde, se acometerá una revisión del proyecto y la ampliación presupuestaria, para sacarlo de nuevo a licitación en el plazo de un mes.