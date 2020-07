Apoyo unánime en las Cortes a la reapertura de Monte la Reina

El texto, aprobado por los 80 procuradores presentes en la sesión de Cortes de este miércoles, insta así al Gobierno a “habilitar una partida presupuestaria, adecuada y suficiente, que permita el inicio de las obras de instalación de una unidad militar en el campamento de Monte la Reina”, y pide a la Junta de Castilla y León “colaborar” con el Ejecutivo nacional para “hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos” de este con la Comunidad Autónoma.

La iniciativa fue defendida por el procurador popular por Zamora,Óscar Reguera,que destacó que la recuperación de la actividad militar en el Campamento de Monte la Reina “supone una excelente medida de lucha contra la despoblación y desarrollo socio económico para Zamora”,ya que se permitiría la presencia de entre 700 y 1400 militares en la zona.

Reguera añadió que “es una adecuada respuesta para un asunto de Estado que requiere rigor y seriedad y que no debe generar polémica partidista”, y calificó la cuestión de “asunto vital e importante para Zamora y los zamoranos” que será “eficaz para la lucha contra la despoblación”, por lo que confió en que el compromiso del presidente del Gobierno “sea verdad, porque no puede no serlo”.

Votó favorablemente la PNL también el Grupo Parlamentario Socialista, si bien la procuradora en Cortes de la formación por Zamora, Ana Sánchez, recordó que el cumplimiento por parte del Gobierno del segundo punto “es imposible” puesto que “las partidas presupuestarias tienen que ser de 2021” al ser los presupuestos de 2020 una prórroga de los aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018.

No obstante,la socialista defendió “el rigor y la palabra del presidente del Gobierno de España”, asegurando así “una partida en 2021 para Monte la Reina” frente al “ruido y el boicot” que, en su opinión, está haciendo el Partido Popular y que “no ayuda en nada a la fijación del proyecto”. Además, pidió a la formación popular que “meta a Alfonso Fernández Mañueco en una habitación y no le dejen salir hasta que no comprometa una cantidad suficiente para cofinanciar el proyecto”, de cara a acabar con “33 años de incumplimientos con Zamora” y poner en marcha una iniciativa que “sacaremos los socialistas adelante con pulmón, con o sin ustedes”.

Por su parte, José Ignacio Delgado, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, concordó con la formación popular que la propuesta relativa a Monte la Reina “debe estar lejos de ideologías, partidismos y siglas”.

También intervino el procurador de Vox en las Cortes, Jesús María García-Conde, quien recordó que su partido ya había presentado en el Congreso de los Diputados “tanto una Proposición No de Ley como varias preguntas” “sobre el desarrollo de este proyecto y su presupuesto”