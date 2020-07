Ana Sánchez descalifica la “indignación impostada de Zamora 10”

a secretaria de Organización del PSOE, Ana Sánchez, ha criticado a los responsables del proyecto Zamora 10 y ha cargado también contra el gobierno autonómico de Castilla y León por las críticas que desde todos esos ámbitos se han realizado contra los socialistas por no participar en las iniciativas puestas en marcha a favor de la recuperación de Montelarreina.

Por lo que respecta a la iniciativa empresarial Zamora 10 ,la dirigente socialista ha indicado que el pasado martes organizó “una reunión unilateral” a la que solo asistieron Ciudadanos, PP y Vox. Sobre la no presencia de los socialistas en la misma es porque los responsables del proyecto empresarial no quisieron negociar “ni la fecha ni la hora”, por lo que es una “falsedad” que el PSOE no quisiera acudir.

Sánchez ha insistido en el “compromiso” del PSOE y del gobierno de Pedro Sánchez con el campamento militar de Montelarreina, aunque ha recordado que por el momento no hay una sola noticia de la Junta con respecto a su participación económica en este proyecto. La socialista ha remarcado que la actitud de Zamora 10 ,así como del PP, Ciudadanos y Vox no es “ni seria ni honesta” con respecto a este asunto y ha tachado de “hipócritas” a los que acusan a los socialistas de desentenderse del proyecto de recuperación de Montelarreina.

Zamora 10

La Asociación para el Desarrollo Zamora10 ha respondido a las declaraciones vertidas en un medio por el diputado nacional del PSOE, Antidio Fagúndez, respecto a la instalación del campamento de Montelarreina.

Zamora10 ha lamentado que Fagúndez haya expresado que no es el momento de exigir la instalación de una unidad militar en Montelareina con cargo a los presupuestos generales del 2020, por estar el gobierno de la nación atendiendo a la reconstrucción nacional.

Desde la asociación recuerdan que ningún representante del PSOE participó en la reunión de Zamora10 para tratar la reconstrucción de la provincia de Zamora “alegando compromisos de agenda de trabajo en la reconstrucción regional y nacional