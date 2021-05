La Alhóndiga recoge una exposición de Patricia Alonso

La Alhondiga expone desde hoy la muestra “La radicalidad de un cuerpo” de Patri Alonso. Una exposición que forma parte de las II Jornadas Mujer y Música organizadas por MUBAZA FEM y las concejalías de cultura e igualdad del Ayuntamiento de Zamora.





Según palabras de la autora, "en esa celebración de los cuerpos que es el teatro, busco un accidente que pueda revelar la verdadera imagen con un resultado imborrable. En esa búsqueda, enmarco esta instalación que pretende, a través de la radicalidad del arte, arrojar un poco de luz al trabajo de la mujer en el teatro. Cuerpos femeninos que dejan atrás ese sendero umbroso por el que han transitado a la hora de ejercer su libertad artística".





Sobre Patri Alonso: Soy comunicadora y creo que he atendido de manera poliédrica a mi profesión: durante años trabajé en la radio y en la tele desempeñando puestos de responsabilidad, he prestado mi voz en anuncios, diversos programas, cuñas publicitarias, presentado espectáculos, galas… y he sido narradora de libros en formato digital para el Servicio Bibliográfico de la ONCE. Ahora soy responsable de comunicación del Teatro Principal. Aquí me ocupo de la difusión de contenidos en las redes, llevo a cabo un archivo fotográfico, organizo ruedas de prensa y entrevistas y soy el vínculo entre el coliseo local y los distintos medios y compañías.





Sobre MUBAZA FEM:

MUBAZA FEM se activa y pone en marcha por mujeres socias de la Asociación Músicos y Bandas de Zamora como espacio para generar acciones de visibilización activa y participativa de la mujer en la música y en las diferentes disciplinas creativas, con la intención de ser plataforma y herramienta para conseguir la igualdad de género.





Durante el año 2018 se registró solamente un 7% de socias femeninas de MUBAZA. En 2020, y tras el impacto positivo de las I Jornadas MUBAZA FEM 2019, hemos aumentado ese porcentaje al 14%, estando aún muy por debajo del objetivo principal: conseguir la igualdad de participación respecto a nuestros compañeros varones. Celebramos el crecimiento sin dejar de crear acciones para seguir aumentando ese porcentaje.



En la realidad en la que nos enfrentamos a día de hoy muchas de las compañeras del sector (situaciones en las que no se recibe el mismo trato que nuestros compañeros varones ni se ofertan las mismas oportunidades, aún teniendo el mismo nivel de profesionalidad y talento) consideramos realmente necesaria la creación de una plataforma donde las mujeres que forman parte de la industria musical y creativa puedan generar esta visibilidad y dedicar este espacio para dar voz a las mujeres que crean y forman parte de todos los sectores y sub-sectores de la música y el arte.





