Alcaldes de Aliste exigen a Sanidad la contratación extraordinaria de médicos “por emergencia sanitaria”

Los alcaldes de la comarca zamorana de Aliste reunidos reunidos en Alcañices, aprobaron por unanimidad exigir a la Consejería de Sanidad la contratación de médicos post 95 no especialistas de manera excepcional y por emergencia sanitaria en la comarca. A la reunión asistieron también como invitados miembros de la Plataforma por la Sanidad de Aliste

Los 13 regidopres han pedido a todas las fuerzas políticas de Castilla y León- a las que han solicitado una reunión-, a los sindicatos y a los colegios profesionales que no se enroquen en sus posicionamientos políticos y de un paso adelante para llegar a acuerdos que tengan como objetivo salvar a la Atención Primaria en el medio rural a partir de un Pacto de Comunidad que sea debatido en las Cortes de Castilla y León para abordar la problemática actual desde el consenso y no desde la confrontación continua que en nada beneficia a los habitantes del medio rural de la región en general, y de Aliste en particular.

Asimismo, los alcaldes alistanos también han solicitado un Pacto de Estado al Gobierno y a las Comunidades Autónomas para que se lleve a cabo una convocatoria extraordinaria de MIR para asegurar el relevo generacional de médicos ante las jubilaciones que se aproximan y para cubrir las plazas de facultativos que son necesarias en la actualidad.Consideran que ha llegado ya el momento para la recuperación de las consultas presenciales y reapertura de los consultorios locales.

ESTE ES EL MANIFIESTO DE ALCALDES DE LA COMARCA DE ALISTE

Los alcaldes de la comarca consideramos que El Plan Aliste, como Plan para la reforma de la Atención Primaria en nuestra Zona de Salud, era un buen Plan, pero no ha funcionado. Y no lo ha hecho por un sólo motivo: por la falta de profesionales médicos, no por falta de recursos económicos, sí humanos, que no sólo afectan a Zamora, sino también a Castilla y león y al resto de España.

Con este plan consensuamos unos días de consulta para poder llevar la Atención Primaria a los 63 pueblos de la Zona Básica de Salud de Aliste, y aceptamos la cita previa cuya puesta en escena ha sido un auténtico desastre de gestión, pero la falta de un mínimo de médicos ha hecho que este plan fracase.

Nuestra Comarca al igual que Castilla y León es un territorio singular marcado por la dispersión de población. Nuestra Comunidad, a diferencia de otras, apostó en su momento por un sistema de Atención Primaria de cercanía, construyendo consultorios en todos nuestros pueblos.

Los alcaldes de Aliste no vamos a renunciar a este modelo que da dignidad a los habitantes que han decidido vivir en nuestros pueblos.

En estos días estamos hablando que hemos superado el 70% de vacunación en España, en algunos de nuestros pueblos más del 90%. Es el momento de abrir los consultorios con prudencia, pero también con normalidad. En nuestra Comarca contamos con 11,5 médicos y estimamos que, con una cifra de al menos 14 médicos, se podría atender con cierta solvencia a nuestros pueblos.

Las cifras actuales y teniendo en cuenta los salientes de guardia, las vacaciones y las bajas (hasta 3 simultaneas), suponen unos condicionantes que ponen de manifiesto que es imposible atender con calidad nuestra zona básica.

A día de hoy y motivado por los condicionantes anteriormente expuestos, se está produciendo una situación de descontrol en las consultas. Un día aparece un médico, al siguiente otro diferente que no conoce a ese paciente, y así no se puede prestar una Atención Primaria de calidad.

En este periodo de pandemia hemos tenido profesionales que lo han dado todo, a los que agradeceremos siempre su esfuerzo.

Reconocemos la buena gestión de la pandemia, las campañas de vacunación llevadas a cabo por la Consejería de Sanidad, pero la gestión de la Atención Primaria en nuestra Comarca ha sido muy deficiente.

Loa alcaldes de Aliste queremos consultas presenciales, no experimentos de salón como las consultas telefónicas.

A la consejera de Sanidad, Verónica Casado, le dimos en su día un voto de confianza, pero visto lo visto, tenemos que reconocer que nos ha defraudado. Las buenas palabras y las buenas intenciones duran un tiempo y, pasado éste, sí no se traducen en hechos se convierten en decepción absoluta.

Todos los días se repite en las comparecencias públicas que no hay médicos, se nos dice que se van a habilitar más plazas de formación MIR que como poco tardarán 4 años en ponerse a disposición del sistema sanitario, siempre suponiendo que estos médicos quieran prestar sus servicios en el medio rural. ¿Y mientras tanto?

A día de hoy, el 30% de la plantilla de médicos tiene más de 60 años, el 60% más de 50 años. ¿Cómo se va a hacer este relevo generacional si se van a jubilar más médicos que los que se van a incorporar al sistema?

Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas deben dejárselo ver de una vez por todas, convocando un MIR extraordinario o habilitando más plazas en las especialidades deficitarias para evitar el colapso sanitario que estamos padeciendo particularmente en la comarca de Aliste.

Por ello, los alcaldes alistanos, con independencia de su color político, exigimos que oferten más plazas y se dé la oportunidad de trabajar a nuestros jóvenes médicos.

En situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Ponerse detrás de una pancarta o lamentarse por la falta de médicos no resuelve nada.

Hoy no le pedimos, ya lo hemos hecho, le exigimos a todas las fuerzas políticas de nuestra Comunidad, a los sindicatos y a los colegios profesionales que dejen de enrocarse y que lleguen de forma inmediata a acuerdos para salvar y reformar la Atención Primaria en el medio rural, y se sumen a un Pacto de Comunidad que se debata en las Cortes de Castilla y León para abordar, desde el consenso, esta problemática.

Los alcaldes de Aliste exigimos contratar por emergencia sanitaria y de manera excepcional a médicos post 95, médicos generales, que no cuentan con la especialidad pero que son profesionales que en muchos casos están ejerciendo en residencias o en centros privados. Y todo ello, para cubrir las vacantes de nuestra comarca hasta que podamos contar con médicos especialistas.

Cambien las leyes si las tienen que cambiar, lleguen a acuerdos, y armonicen de inmediato un sistema que pueda salvar a la Atención Primaria en el medio rural.

Si en la crisis COVID se ha podido contratar a estos médicos, ¿por qué no se va a poder hacer en estos momentos en nuestra comarca ante la crisis de recursos humanos que provoca que nuestros pueblos estén desatendidos?

Por ello, también demandan un Pacto de Estado al Gobierno de España y a las Comunidades Autónomas para que se lleve a cabo una convocatoria extraordinaria de MIR para asegurar así el relevo generacional de médicos ante las jubilaciones que se aproximan y para cubrir las plazas de facultativos que son necesarias en la actualidad, como queda demostrado en el caso de nuestra comarca.

Por último, los alcaldes de Aliste solicitan que se creen incentivos de carrera profesional, económicos, …) para fomentar que los médicos ocupen las plazas del medio rural. Un médico que trabaja en una ciudad no puede acumular los mismos puntos por año que los que trabajan en zonas rurales.

Los representes municipales alistanos concluyen que es posible que estas propuestas no se entiendan en algunas fuerzas políticas, sindicatos o colegios profesionales, pero son propuestas hechas desde la desesperación y por la situación agónica que estamos sufriendo. Estamos abiertos a cualquier otra propuesta que nos pueda sacar de la actual situación.

Es muy fácil vivir en una ciudad y ver este problema desde la distancia, pero los que vivimos en el mundo rural, en nuestra comarca, lo sufrimos a diario.

Exigimos soluciones inmediatas y alturas de miras.