El alcalde de Zamora considera que hay un "exceso de celo" de la Comisión del Patrimonio con el Ayuntamiento

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, considera que por parte de la Comisión de Patrimonio hay un "exceso de celo" con el Ayuntamiento, que están retrasando los principales proyectos municipales, y ha puesto como ejemplo lo que está sucediendo concretamente con el Museo de Baltasar Lobo, el Puente de Piedra y el proyecto de accesibilidad en la trasera del Ayuntamiento.

En cuanto al Museo de Lobo en el interior del edificio del Ayuntamiento viejo, la última decisión la Ponencia Técnica de la Comisión de Patrimonio fue requerir un “Mapa de diagnóstico de la piedra de la fachada”. Algo que en opinión del alcalde "parece que desborda el sentido común y que podría interpretarse como un camino de poner dificultades al proyecto del Ayuntamiento".

Para ello se basa en que el 2 de enero pasado se envío el Proyecto realizado por Frade Arquitectos a la Comisión de Patrimonio. Examinado por la Ponencia Técnica se requiere, con fecha 25 de febrero, una serie de aclaraciones y documentación preceptiva. Más planos, alzados, o dibujar un aljibe en la bodega. La contestación del Ayuntamiento es vista en la Ponencia el pasado martes, día 8 de junio, y "lo sorprendente es que aceptando que todo lo que nos han pedido es correcto, está bien hecho, y cumple con lo solicitado, nos añaden una nueva “prescripción técnica” que nada tiene que ver con el proyecto de reforma interior del edificio y cambio de uso, que es lo que pretende el Ayuntamiento, sino que la nueva prescripción es un mapa de patologías de la fachada, con vistas, en su caso, a incluirlo en la rehabilitación. Y después de esto, ¿qué van a pedir? -se pregunta el alcalde- ¿Un proyecto de como están las tejas para, en su caso, la rehabilitación de la techumbre?" Lo que va a hacer el Ayuntamiento es una reforma interior del interior y es lo que se debe mirar. Es como si en edificios catalogados como de “protección 1”, como es el caso y que tienen la mayoría de las Iglesias, hicieran un proyecto de reforma de una capilla o de cualquier otro elemento y le exigieran que tenían que incluir también un mapa de la sillería de la fachada para ver si hay que rehabilitarla.

En opinión del alcalde, la Ponencia Técnica y la Comisión de Patrimonio "tiene que facilitar las obras y no entorpecerlas". En definitiva ayudar más, y no interferir en las decisiones de las instituciones, ya que el Ayuntamiento tiene una decisión tomada al respecto y la Comisión de Patrimonio, "le guste o no la ubicación del Museo, tiene que respetar esa decisión; y si el Ayuntamiento resolvió las dudas del primer requerimiento, así pues dejémonos de más condicionantes”.

No obstante la propuesta que se ha remitido hoy por escrito a la delgada territorial de la Junta y presidenta de la Comisión es que el Ayuntamiento sí está dispuesto a hacer ese requerimiento de última hora, el mapa de patologías y arreglar la fachada, en su caso, "que por cierto no aparenta ningún desperfecto, pero que nos lo impongan como un elemento complementario, ya que una cosa es la fachada protegida por nivel 1 y otra los espacios interiores que pueden someterse a cualquier cambio como así se ha hecho a lo largo de la historia de ese edificio. Porque el interior y la fachada, es decir, contenedor y contenido, no tienen nada que ver, y nos obligaría a reformar el Proyecto globalmente lo que es insostenible. Así de fácil y sencillo", concluye Guarido.