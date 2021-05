Agricultores y ganaderos convocados por la UCCL salen a la calle

Agricultores y ganaderos convocados por la organización agraria UCCL se han manifestado por las calles de la ciudad con cerca de 40 vehículos que han portado pancartas en las que se podía leer por una PAC más justa y para los Agricultores a Titulo Principal. Esta era una de las reivindicaciones que ha motivado a este sindicato agrario a protestar también por otras causas como la ayuda por los daños cinegéticos producidos por la fauna silvestre o también la petición de unos precios más justos para el agricultor y ganadero.

Este sindicato también ha pedido que haya elecciones en el campo ya para que sirvan para medir la representatividad de las organizaciones agrarias

También han exigido una convergencia SI, pero ASI no. Deberá ser progresiva hasta el año 2026 y no aplicable a quienes mantienen actividad similar a la que generó los derechos. Los Eco- Esquemas, queremos un sistema sencillo que no implique incremento de costes ni pérdida de producción

Preferencia comunitaria y que los productos que vienen de terceros países cumplan con los mismos requisitos agronómicos, medioambientales y sociales que nos exigen a nosotros con controles efectivos en origen y en frontera