La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (4 y 5 de febrero)

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    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09:17

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1

    RAYO CANTABRIA-ZAMORA C.F (Domingo 16.15 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

    C.D. LA PEDRAJA-ZAMORA C.F. “B” (Domingo 16.30 horas)

    C.D. FABERO- C.D. BENAVENTE (Domingo 16.35 horas)

    C.D. VILLARALBO -C.D.F. MOJADOS (Sábado 16.30 horas)


    FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III

    ZAMORA C.F.-BURGOS C.F (Sábado 18.15 horas)


    FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

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    C.D.SAN JOSÉ OBRERO -C.D. GUIJUELO (Domingo 16.30 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

    U.D. SAN LORENZO-C.D. QUINTANAR PALACIO (Sábado 16.00 horas)

    ZAMORA C.F.-C.D. CASCO VIEJO (Domingo 12.30 horas)

    C.D. JUVENTUD CÍRCULO CATÓLICO-U.D. TORESANA (Domingo 12.00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES

    RACING CLUB BTE -C.D. QUINTANAR PALACIO (Sábado 16.00 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

    C.D. SAN PIO X-C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 19.00 horas)

    C.D. BOVEDANA-C.D. PONFERRADA (Sábado 16.15 horas)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN

    CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S -C.D.E. EL VALLE (Sábado 19.00 horas)


    TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

    C.D.INTERSALA ZAMORA -C.D. EL ESPINAR ARLEQUÍN (Sábado 18.00 horas)

    VADILLOS C.F.-RIVER ZAMORA F.S .(Domingo 15.40 horas)


    BALONCESTO LIGA LEB PLATA CONFERENCIA 'OESTE'

    C.B. ZAMORA -BASKET NAVARRA (Sábado 20.30 horas)


    BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

    CAB. ESTEPONA-C.D. ZAMARAT (Sábado 19.45 horas)


    BALONMANO MASCULINO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A

    B.M. ZAMORA -VILLA DE ARANDA (Sábado 16.30 horas)

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