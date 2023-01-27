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94.9 FM Zamora - 105.1 FM Benavente - COPE MÁS 1269 OM

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    La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (28 y 29 de enero 2023)

    No te pierdas ninguna cita

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    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 10:02

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1

    ZAMORA C.F -C.D. LAREDO (Domingo 17.30 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

    ZAMORA C.F. “B”-C.D. FABERO (Domingo 12.00 horas)

    SALAMANCA C.F. “B”-C.D. BENAVENTE (Sábado 16.00 horas)

    LA BAÑEZA F.C-C.D. VILLARALBO (Domingo 16.30 horas)


    FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III

    U.D. SANTA MARTA DE TORMES - ZAMORA C.F.(Sábado 16.15 horas)


    FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

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    U.D. SANTA MARTA TORMES “B”-C.D.SAN JOSÉ OBRERO (Domingo 13.15 h)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

    C.D. QUINTANAR PALACIO-ZAMORA C.F. (Sábado 12.00 horas)

    U.D. TORESANA -U.D. SAN LORENZO (Sábado 15.45 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES

    VEGUELLINA C.F.- RACING CLUB BTE (Domingo 12.00 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

    OLÍMPICO DE LEÓN “B”-C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 16.00 horas)

    C.D. BOVEDANA -CyD. LEONESA (Domingo 12.35 horas)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN

    C.D. EL EJIDO FUTSAL-CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S (Sábado 18.30 horas)


    TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

    C.D. INTERSALA -C.D. TIERRA CASTELLANA (Sábado 18.00 horas)

    F.S. ALHAMBRA DE GUIJUELO-RIVER ZAMORA F.S.(Domingo 17.30 horas)



    BALONCESTO LIGA LEB PLATA CONFERENCIA 'OESTE' (Descanso en la competición)



    BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

    C.D. ZAMARAT -CLUB JOVENTUD BADALONA (Sábado 20.00 horas)


    BALONMANO MASCULINO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A

    ATLÉTICO NOVÁS -B.M. ZAMORA (Sábado 19.00 horas)


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