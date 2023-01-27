La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (28 y 29 de enero 2023)

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
ZAMORA C.F -C.D. LAREDO (Domingo 17.30 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
ZAMORA C.F. “B”-C.D. FABERO (Domingo 12.00 horas)
SALAMANCA C.F. “B”-C.D. BENAVENTE (Sábado 16.00 horas)
LA BAÑEZA F.C-C.D. VILLARALBO (Domingo 16.30 horas)
FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III
U.D. SANTA MARTA DE TORMES - ZAMORA C.F.(Sábado 16.15 horas)
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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U.D. SANTA MARTA TORMES “B”-C.D.SAN JOSÉ OBRERO (Domingo 13.15 h)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
C.D. QUINTANAR PALACIO-ZAMORA C.F. (Sábado 12.00 horas)
U.D. TORESANA -U.D. SAN LORENZO (Sábado 15.45 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
VEGUELLINA C.F.- RACING CLUB BTE (Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
OLÍMPICO DE LEÓN “B”-C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 16.00 horas)
C.D. BOVEDANA -CyD. LEONESA (Domingo 12.35 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
C.D. EL EJIDO FUTSAL-CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S (Sábado 18.30 horas)
TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA
C.D. INTERSALA -C.D. TIERRA CASTELLANA (Sábado 18.00 horas)
F.S. ALHAMBRA DE GUIJUELO-RIVER ZAMORA F.S.(Domingo 17.30 horas)
BALONCESTO LIGA LEB PLATA CONFERENCIA 'OESTE' (Descanso en la competición)
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
C.D. ZAMARAT -CLUB JOVENTUD BADALONA (Sábado 20.00 horas)
BALONMANO MASCULINO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A
ATLÉTICO NOVÁS -B.M. ZAMORA (Sábado 19.00 horas)