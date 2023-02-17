La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (18-19 febrero de 2023)

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
S.D. COMPOSTELA-ZAMORA C.F (Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B (Descanso en la competición)
FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III
S.D. PONFERRADINA-ZAMORA C.F. (Domingo 12.15 horas)
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
S.D. PONFERRADINA “B”-C.D. SAN JOSÉ OBRERO (Sábado 12.30 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
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C.D. CALASANZ DE SORIA-ZAMORA C.F. (Sábado 15.30 horas)
U.D. TORESANA-C.D. LA SALLE (Sábado 16.30 horas)
C.D.JUVENTUD CIRCULO CATÓLICO-U.D. SAN LORENZO (Sábado 12.00 h)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
C.D. MIRANDÉS PROMESAS-RACING CLUB BENAVENTE (Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI (Descanso en la competición)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
GRAN CANARIA F.S-CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S(Sábado 21.30 horas)
TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA (Descanso en la competición)
BALONCESTO LIGA LEB PLATA CONFERENCIA 'OESTE'
C.D. ALGECIRAS- C.B. ZAMORA (Sábado 19.00 horas)
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
C.D. ZAMARAT-C.B. CELTA (Sábado 20.00 horas)
BALONMANO MASCULINO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A
B.M. ZAMORA -B.IKASA BOADILLA (Domingo 12.00 horas)