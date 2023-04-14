La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (15-16 de abril de 2023)

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
ZAMORA C.F -BERGANTIÑOS C.F. (Domingo 18.30 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
LA BAÑEZA F.C.-C.D. BENAVENTE (Domingo 17.30 horas)
C.D. VILLARALBO-C.D. FABERO (Sábado 17.00 horas)
C.D.F. MOJADOS-ZAMORA C.F”B” (Sábado 18.00 horas)
FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III
ZAMORA C.F. -UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F (Sábado 18.30 horas)
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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C.D. SAN JOSÉ OBRERO -UNIONISTAS DE SALAMANCA “B”(Sábado 16.00 h)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. TORESANA -C.D. QUINTANAR-PALACIO (Sábado 16.00 horas)
ARANDINA C.F.-U.D. SAN LORENZO (Sábado 12.00 horas)
C.D. JUVENTUD CIRCULO CATÓLICO-ZAMORA C.F.(Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
ARANDINA-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D.BOVEDANA -C.D. SALAMANCA FEMENINO “B”(Sábado 16.00 horas)
PONFERRADINA- C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 11.45 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S-C.D. LEGANÉS (Sábado 16.00 horas)
TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA
RIVER ZAMORA F.S.- C.D.INTERSALA ZAMORA (Domingo 13.00 horas)
BALONCESTO LIGA LEB PLATA ELIMINATORIA 1/8 FINAL
C.B. ZAMORA -C.B. BENICARLO (Sábado 17.00 horas)
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE PLAY OFF ¼ FINAL
ARDOI-C.D. ZAMARAT (Sábado 19.30 horas)
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO (FASE POR LA PERMANENCIA)
B.M. ZAMORA -B.M. ANTEQUERA (Sábado 20.00 horas)