COPE

Newsletters
Registrarme

Zamora provincia

Zamora - Benavente

94.9 FM Zamora - 105.1 FM Benavente - COPE MÁS 1269 OM

COPE ZAMORA COPE MÁS ZAMORA

    La agenda polideportiva del fin de semana en Zamora (15-16 de abril de 2023)

    No te pierdas ninguna cita

    ctv-lg9-whatsapp-image-2023-04-09-at-212916

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 15:31

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1

    ZAMORA C.F -BERGANTIÑOS C.F. (Domingo 18.30 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

    LA BAÑEZA F.C.-C.D. BENAVENTE (Domingo 17.30 horas)

    C.D. VILLARALBO-C.D. FABERO (Sábado 17.00 horas)

    C.D.F. MOJADOS-ZAMORA C.F”B” (Sábado 18.00 horas)


    FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III

    ZAMORA C.F. -UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F (Sábado 18.30 horas)


    FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

    • Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

    C.D. SAN JOSÉ OBRERO -UNIONISTAS DE SALAMANCA “B”(Sábado 16.00 h)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

    U.D. TORESANA -C.D. QUINTANAR-PALACIO (Sábado 16.00 horas)

    ARANDINA C.F.-U.D. SAN LORENZO (Sábado 12.00 horas)

    C.D. JUVENTUD CIRCULO CATÓLICO-ZAMORA C.F.(Domingo 12.00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES

    ARANDINA-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 16.00 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

    C.D.BOVEDANA -C.D. SALAMANCA FEMENINO “B”(Sábado 16.00 horas)

    PONFERRADINA- C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Domingo 11.45 horas)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN

    CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S-C.D. LEGANÉS (Sábado 16.00 horas)


    TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

    RIVER ZAMORA F.S.- C.D.INTERSALA ZAMORA (Domingo 13.00 horas)


    BALONCESTO LIGA LEB PLATA ELIMINATORIA 1/8 FINAL

    C.B. ZAMORA -C.B. BENICARLO (Sábado 17.00 horas)


    BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE PLAY OFF ¼ FINAL

    ARDOI-C.D. ZAMARAT (Sábado 19.30 horas)


    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO (FASE POR LA PERMANENCIA)

    B.M. ZAMORA -B.M. ANTEQUERA (Sábado 20.00 horas)

    Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android.

    Y recuerda, en COPE encontrarás el mejor análisis sobre la actualidad, las claves de nuestros comunicadores para entender todo lo que te rodea, las mejores historias, el entretenimiento y, sobre todo, aquellos sonidos que no puedes encontrar en ningún otro lado.

    Radio en directo COPE
    • item no encontrado

    En directo 2

    Directo Mediodía COPE

    Mediodía COPE

    Pilar García Muñiz

    Escuchar
    Directo Deportes COPE

    Deportes COPE

    Con José Luis Corrochano

    Escuchar