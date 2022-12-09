La agenda polideportiva del fin de semana del 10-11 de diciembre en Zamora

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
ZAMORA C.F - GIMNÁSTICA TORRELAVEGA (Domingo 17.30 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
ATLÉTICO MANSILLÉS-C.D. BENAVENTE (Sábado 16.00 horas)
C.D. VILLA DE SIMANCAS-ZAMORA C.F. “B” (Sábado 16.00 horas)
C.D. VILLARALBO -C.D. ONZONILLA (Domingo 12.00 horas)
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FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III
ZAMORA C.F.-Gª SEGOVIANA C.F. (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
C.D.SAN JOSÉ OBRERO -C.D. PEÑA (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
ARANDINA C.F-ZAMORA C.F. (Domingo 12.00 horas)
U.D. TORESANA -DIOCESÁVILA -UCAV (Sábado 16.30 horas)
C.D. NAVEGA-U.D.SAN LORENZO (Sábado 11.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
U.D. SANTA MARTA DE TORMES “B”-RACING CLUB BTE(Domingo 11.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
BARÇA ATLÉTIC-CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S (Sábado 16.00 horas)
TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA
BALONCESTO LIGA LEB PLATA CONFERENCIA 'OESTE'
BASKONIA-C.B.ZAMORA (Domingo 12.00 horas)
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
ARDOI- C.D. ZAMARAT (Domingo 11.30 horas)
BALONMANO MASCULINO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A
UNIÓN FINANCIERA OVIEDO-BALONMANO ZAMORA (Sábado 19.00 horas)