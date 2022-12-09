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94.9 FM Zamora - 105.1 FM Benavente - COPE MÁS 1269 OM

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    La agenda polideportiva del fin de semana del 10-11 de diciembre en Zamora

    No te pierdas ninguna cita de los equipos zamoranos.

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    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09:45

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1


    ZAMORA C.F - GIMNÁSTICA TORRELAVEGA (Domingo 17.30 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B


    ATLÉTICO MANSILLÉS-C.D. BENAVENTE (Sábado 16.00 horas)


    C.D. VILLA DE SIMANCAS-ZAMORA C.F. “B” (Sábado 16.00 horas)


    C.D. VILLARALBO -C.D. ONZONILLA (Domingo 12.00 horas)


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    FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III


    ZAMORA C.F.-Gª SEGOVIANA C.F. (Sábado 16.00 horas)


    FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B


    C.D.SAN JOSÉ OBRERO -C.D. PEÑA (Sábado 16.00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


    ARANDINA C.F-ZAMORA C.F. (Domingo 12.00 horas)


    U.D. TORESANA -DIOCESÁVILA -UCAV (Sábado 16.30 horas)


    C.D. NAVEGA-U.D.SAN LORENZO (Sábado 11.00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    U.D. SANTA MARTA DE TORMES “B”-RACING CLUB BTE(Domingo 11.00 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI



    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN


    BARÇA ATLÉTIC-CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S (Sábado 16.00 horas)


    TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA


    BALONCESTO LIGA LEB PLATA CONFERENCIA 'OESTE'


    BASKONIA-C.B.ZAMORA (Domingo 12.00 horas)


    BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE


    ARDOI- C.D. ZAMARAT (Domingo 11.30 horas)


    BALONMANO MASCULINO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A


    UNIÓN FINANCIERA OVIEDO-BALONMANO ZAMORA (Sábado 19.00 horas)


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