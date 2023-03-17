La agenda deportiva del fin de semana en Zamora (18-19 de marzo de 2023)

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
ZAMORA C.F-REAL OVIEDO VETUSTA (Domingo 17.30 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BENAVENTE-C.D. PEÑARANDA DE BRACAMONTE (Domingo 17.00 horas)
ZAMORA C.F.”B”-CIUDAD RODRIGO C.F. (Domingo 12.00 horas)
UNIONISTAS DE SALAMANCA “B”-C.D. VILLARALBO (Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III
ZAMORA C.F.-PUENTE CASTRO F.C. (Sábado 18.30 horas)
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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C.D. SAN JOSÉ OBRERO -CyD. LEONESA “B· (Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
C.D. HERGAR HELMÁNTICA-ZAMORA C.F. (Sábado 11.00 horas)
U.D. TORESANA -ATLÉTICO PINILLA (Sábado 16.00 horas)
REAL VALLADOLID “B”-U.D. SAN LORENZO (Sábado 18.30 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
REAL VALLADOLID “B”-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
CAPISCOL C.F.-C.D.BOVEDANA (Sábado 18.30 horas)
C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO-U.D.STA MARTA DE TORMES(Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
SALA 5 MARTORELL-CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S (Sábado 17.00 horas)
TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA
C.D.INTERSALA ZAMORA-F.S. ALHAMBRA DE GUIJUELO (Sábado 18.00 horas)
C.D. TRES COLUMNAS-RIVER ZAMORA F.S (Sábado 17.30 horas)
BALONCESTO LIGA LEB PLATA CONFERENCIA 'OESTE'
C.B. ZAMORA -BASKONIA (Sábado 17.00 horas)
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
C.D. ZAMARAT-MELILLA (Sábado 20.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO (FASE POR LA PERMANENCIA)
B.M. ZAMORA-B.M. ALICANTE (Domingo 12.30 horas)