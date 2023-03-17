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    La agenda deportiva del fin de semana en Zamora (18-19 de marzo de 2023)

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    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 14:15

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1

    ZAMORA C.F-REAL OVIEDO VETUSTA (Domingo 17.30 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

    C.D. BENAVENTE-C.D. PEÑARANDA DE BRACAMONTE (Domingo 17.00 horas)

    ZAMORA C.F.”B”-CIUDAD RODRIGO C.F. (Domingo 12.00 horas)

    UNIONISTAS DE SALAMANCA “B”-C.D. VILLARALBO (Domingo 17.00 horas)


    FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III

    ZAMORA C.F.-PUENTE CASTRO F.C. (Sábado 18.30 horas)


    FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

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    C.D. SAN JOSÉ OBRERO -CyD. LEONESA “B· (Sábado 16.00 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

    C.D. HERGAR HELMÁNTICA-ZAMORA C.F. (Sábado 11.00 horas)

    U.D. TORESANA -ATLÉTICO PINILLA (Sábado 16.00 horas)

    REAL VALLADOLID “B”-U.D. SAN LORENZO (Sábado 18.30 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES

    REAL VALLADOLID “B”-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 16.30 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

    CAPISCOL C.F.-C.D.BOVEDANA (Sábado 18.30 horas)

    C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO-U.D.STA MARTA DE TORMES(Sábado 16.00 horas)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN

    SALA 5 MARTORELL-CAJA RURAL ATLÉTICO BTE F.S (Sábado 17.00 horas)


    TERCERA DIVISIÓN DE FÚTBOL SALA

    C.D.INTERSALA ZAMORA-F.S. ALHAMBRA DE GUIJUELO (Sábado 18.00 horas)

    C.D. TRES COLUMNAS-RIVER ZAMORA F.S (Sábado 17.30 horas)


    BALONCESTO LIGA LEB PLATA CONFERENCIA 'OESTE'

    C.B. ZAMORA -BASKONIA (Sábado 17.00 horas)


    BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

    C.D. ZAMARAT-MELILLA (Sábado 20.00 horas)


    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO (FASE POR LA PERMANENCIA)

    B.M. ZAMORA-B.M. ALICANTE (Domingo 12.30 horas)


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