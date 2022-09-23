La agenda deportiva del fin de semana (24-25 septiembre 2022)

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
CLUB MARINO DE LUANCO-ZAMORA C.F (Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. F. MOJADOS-C.D.VILLARALBO (Sábado 17.30 horas)
C.D. BENAVENTE -C.D.FABERO (Domingo 18.00 horas)
ZAMORA C.F.”B”-C.D. LA PEDRAJA (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III
BURGOS C.F. -ZAMORA C.F. (Sábado 17.30 horas)
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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C.D. GUIJUELO-C.D. SAN JOSÉ OBRERO (Sábado 17.30 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
C.D.QUINTANAR-U.D.SAN LORENZO (Sábado 12.00 horas)
C.D.CASCO VIEJO-ZAMORA C.F.(Sábado 15.00 horas)
U.D.TORESANA-C.D.JUVENTUD CIRCULO CATÓLICO (Sábado 16.30 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
C.D. QUINTANAR-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 12.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN
ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL -C.D. EL EJIDO (Sábado 19.00 horas)
BALONMANO MASCULINO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A
BALONMANO ZAMORA -UNIÓN FINANCIERA OVIEDO (Sábado 18.00 horas)