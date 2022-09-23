COPE

Newsletters
Registrarme

Zamora provincia

Zamora - Benavente

94.9 FM Zamora - 105.1 FM Benavente - COPE MÁS 1269 OM

ZAMORA

    La agenda deportiva del fin de semana (24-25 septiembre 2022)

    Los equipos zamoranos se preparan para una nueva jornada

    ctv-8hc-whatsapp-image-2022-09-21-at-223326

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09:35

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1

    CLUB MARINO DE LUANCO-ZAMORA C.F (Domingo 17.00 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

    C.D. F. MOJADOS-C.D.VILLARALBO (Sábado 17.30 horas)

    C.D. BENAVENTE -C.D.FABERO (Domingo 18.00 horas)

    ZAMORA C.F.”B”-C.D. LA PEDRAJA (Sábado 16.30 horas)


    FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III

    BURGOS C.F. -ZAMORA C.F. (Sábado 17.30 horas)


    FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

    • Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

    C.D. GUIJUELO-C.D. SAN JOSÉ OBRERO (Sábado 17.30 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

    C.D.QUINTANAR-U.D.SAN LORENZO (Sábado 12.00 horas)

    C.D.CASCO VIEJO-ZAMORA C.F.(Sábado 15.00 horas)

    U.D.TORESANA-C.D.JUVENTUD CIRCULO CATÓLICO (Sábado 16.30 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES

    C.D. QUINTANAR-RACING CLUB BENAVENTE (Sábado 12.00 horas)


    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN

    ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL -C.D. EL EJIDO (Sábado 19.00 horas)


    BALONMANO MASCULINO DIVISIÓN DE HONOR PLATA GRUPO A

    BALONMANO ZAMORA -UNIÓN FINANCIERA OVIEDO (Sábado 18.00 horas)


    Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android.

    Y recuerda, en COPE encontrarás el mejor análisis sobre la actualidad, las claves de nuestros comunicadores para entender todo lo que te rodea, las mejores historias, el entretenimiento y, sobre todo, aquellos sonidos que no puedes encontrar en ningún otro lado.

    Radio en directo COPE
    • item no encontrado

    En directo

    Directo Herrera en COPE

    Herrera en COPE

    Con Carlos Herrera

    Escuchar

    Recomendados