AGENDA DEPORTIVA…………………. 9-10 OCTUBRE 2021
FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1
ZAMORA C.F.-C.F. RAYO MAJADAHONDA(Domingo 12.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BENAVENTE-ATLÉTICO CANDELEDA (Domingo 18.00 horas)
C.D. VILLARALBO-C.D. BEJAR INDUSTRIAL (Sábado 17.30 horas)
ATLÉTICO MANSILLÉS-C.D.BOVEDANA (Sábado 16.45 horas)
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FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B
ZAMORA C.F-SALAMANCA C.F.U.D.S (Sábado 17.00 horas)
C.D.ARCES-RACING BENAVENTE (Sábado 18.15 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. SAN LORENZO -ARANDINA C.F. (Sábado 16.00 horas)
C.D.CALASANZ DE SORIA.-U.D. TORESANA (Domingo 12.30 horas)
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES
RACING CLUB BENAVENTE -ARANDINA C.F. (Sábado 18.30 horas)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Descansa, por retirada de la competición del Casa Social Católica)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B
C.F.S.BISONTES CASTELLÓN- ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL (Sábado 17.30
horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
C.D.INTERSALA ZAMORA- C.D.TIERRA CASTELLANA (Sábado 18.00 horas)
RIVER ZAMORA F.S (Descansa)
BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE
REAL CANOE N.C.-C.D.ZAMARAT(Sábado 17.30 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA “OESTE”
AQUIMISA CARBAJOSA- C.B ZAMORA(Sábado 18,00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA
BALONMANO ZAMORA -AMENABAR ZARAUTZ (Sábado 20.00 horas)