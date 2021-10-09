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    Agenda Deportiva

    El Zamora CF recibe al Rayo Majadahonda,y BZamora Enamora al Amenabar

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    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 08 oct 2021

    AGENDA DEPORTIVA…………………. 9-10 OCTUBRE 2021


    FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN RFEF GRUPO 1


    ZAMORA C.F.-C.F. RAYO MAJADAHONDA(Domingo 12.00 horas)


    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

    C.D. BENAVENTE-ATLÉTICO CANDELEDA (Domingo 18.00 horas)


    C.D. VILLARALBO-C.D. BEJAR INDUSTRIAL (Sábado 17.30 horas)


    ATLÉTICO MANSILLÉS-C.D.BOVEDANA (Sábado 16.45 horas)

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    FÚTBOL REGIONAL JUVENIL (LIGA RECOLETAS) GRUPO B

    ZAMORA C.F-SALAMANCA C.F.U.D.S (Sábado 17.00 horas)


    C.D.ARCES-RACING BENAVENTE (Sábado 18.15 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES


    U.D. SAN LORENZO -ARANDINA C.F. (Sábado 16.00 horas)


    C.D.CALASANZ DE SORIA.-U.D. TORESANA (Domingo 12.30 horas)


    FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL CADETES


    RACING CLUB BENAVENTE -ARANDINA C.F. (Sábado 18.30 horas)


    FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI


    ZAMORA AMIGOS DEL DUERO (Descansa, por retirada de la competición del Casa Social Católica)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B


    C.F.S.BISONTES CASTELLÓN- ATLÉTICO BTE F.S CAJA RURAL (Sábado 17.30

    horas)


    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN

    C.D.INTERSALA ZAMORA- C.D.TIERRA CASTELLANA (Sábado 18.00 horas)


    RIVER ZAMORA F.S (Descansa)

    BALONCESTO FEMENINO L.F CHALLENGE


    REAL CANOE N.C.-C.D.ZAMARAT(Sábado 17.30 horas)


    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA “OESTE”

    AQUIMISA CARBAJOSA- C.B ZAMORA(Sábado 18,00 horas)

    BALONMANO DIVISIÓN DE HONOR PLATA

    BALONMANO ZAMORA -AMENABAR ZARAUTZ (Sábado 20.00 horas)


    Radio en directo COPE
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