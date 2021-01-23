Agenda Deportiva

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A
C.D. GUIJUELO-ZAMORA C.F(Domingo 17.00 horas) APLAZADO
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B-2
C.D. VILLARALBO-C.D.BENVANTE (Sábado 16.15 horas)
C.D. BOVEDANA-REAL SALAMANCA MONTERREY(Domingo 12.00 horas)
C.D. CORESES (DESCANSA)
FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III-B
S.D. PONFERRADINA C.F-ZAMORA C.F (Sábado 15.45 horas)
FÚTBOL JUVENILES PRIMERA REGIONAL SUBGRUPO B-2
C.D. UNIONISTAS SALAMANCA- ZAMORA C.F”B” (Domingo 11.00 horas)
RACING CLUB. BENAVENTE-C.D. NAVEGA(Sábado 17.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5
C.D. AMIGOS DEL DUERO-C. ATLETICO DE MADRID “C”(Domingo 11.30 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2
ATLÉTICO BTE F.S.-UA CEUTÍ(Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
F.S. ALHAMBRA DE GUIJUELO- RIVER ZAMORA F.S (Sábado 18.00 horas)
C.D. INTERSALA ZAMORA-F.S. SALAMANCA(Sábado 16.30 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”
ZORNOTZA-C.B. ZAMORA (Sábado 18.30 horas) APLAZADO
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
C.D.E.P. PAS-VIRGEN DE LA CONCHA CAJA RURAL –(Domingo 18.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
IDK-C.D.ZAMARAT(Sábado 18.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
B.M. ZAMORA -B.M. ANTEQUERA(Sábado 19.00 horas)