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ZAMORA

    Agenda Deportiva

    El partido Guijuelo-Zamora aplazdo por Covid en la plantilla del equipo chacinero

    Pabellón Ángel Nieto

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 22 ene 2021

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A

    C.D. GUIJUELO-ZAMORA C.F(Domingo 17.00 horas) APLAZADO

    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B-2

    C.D. VILLARALBO-C.D.BENVANTE (Sábado 16.15 horas)

    C.D. BOVEDANA-REAL SALAMANCA MONTERREY(Domingo 12.00 horas)

    C.D. CORESES (DESCANSA)

    FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III-B

    S.D. PONFERRADINA C.F-ZAMORA C.F (Sábado 15.45 horas)

    FÚTBOL JUVENILES PRIMERA REGIONAL SUBGRUPO B-2

    C.D. UNIONISTAS SALAMANCA- ZAMORA C.F”B” (Domingo 11.00 horas)

    RACING CLUB. BENAVENTE-C.D. NAVEGA(Sábado 17.00 horas)

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5

    C.D. AMIGOS DEL DUERO-C. ATLETICO DE MADRID “C”(Domingo 11.30 horas)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2

    ATLÉTICO BTE F.S.-UA CEUTÍ(Sábado 19.00 horas)

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN

    F.S. ALHAMBRA DE GUIJUELO- RIVER ZAMORA F.S (Sábado 18.00 horas)

    C.D. INTERSALA ZAMORA-F.S. SALAMANCA(Sábado 16.30 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”

    ZORNOTZA-C.B. ZAMORA (Sábado 18.30 horas) APLAZADO

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    C.D.E.P. PAS-VIRGEN DE LA CONCHA CAJA RURAL –(Domingo 18.00 horas)

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    IDK-C.D.ZAMARAT(Sábado 18.00 horas)

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    B.M. ZAMORA -B.M. ANTEQUERA(Sábado 19.00 horas)

    Radio en directo COPE
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