Agenda Deportiva

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A
S.D. COMPOSTELA-ZAMORA C.F (Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B-2(Descanso en la competición)
FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III-B
ATLÉTICO PINILLA 0 ZAMORA C.F 1
FÚTBOL JUVENILES PRIMERA REGIONAL SUBGRUPO B-2(Descanso en la competición)
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5
C.D. AMIGOS DEL DUERO (Descansa)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2
C.D.E, LEGANÉS F.S. 1 ATLÉTICO BTE F.S. 3
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN(Descanso en la competición)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”
CIRCULO GIJÓN BALONCESTO 78 C.B.ZAMORA 71
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA(Descanso en la Competición)
NISSAN GRUPO DE SANTIAGO 89 VIRGEN DE LA CONCHA CAJA RURAL 46
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
SPAR GIRONA- C.D.ZAMARAT (Lunes 19.30 horas)
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
AMENABAR ZARAUTZ 19 B.M. ZAMORA 24