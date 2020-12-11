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ZAMORA

    Agenda Deportiva

    En el Ängel Nieto hoy y mañana interesantes partido de las ligas nacionales de baloncesto femenino y balonmano masculino

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 08:47

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A

    S.D. COMPOSTELA-ZAMORA C.F (Sábado 19.00 horas)

    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B-2(Descanso en la competición)

    FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III-B

    ATLÉTICO PINILLA 0 ZAMORA C.F 1

    FÚTBOL JUVENILES PRIMERA REGIONAL SUBGRUPO B-2(Descanso en la competición)

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5

    C.D. AMIGOS DEL DUERO (Descansa)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2

    C.D.E, LEGANÉS F.S. 1 ATLÉTICO BTE F.S. 3

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN(Descanso en la competición)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”

    CIRCULO GIJÓN BALONCESTO 78 C.B.ZAMORA 71

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA(Descanso en la Competición)

    NISSAN GRUPO DE SANTIAGO 89 VIRGEN DE LA CONCHA CAJA RURAL 46

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    SPAR GIRONA- C.D.ZAMARAT (Lunes 19.30 horas)

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    AMENABAR ZARAUTZ 19 B.M. ZAMORA 24

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