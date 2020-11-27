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    Agenda Deportiva

    El Zamora recibe en el Ruta de la Plata a Unionistas de Salamanca

    Ruta de la Plata

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 08:29

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A

    ZAMORA C.F-UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F.(Domingo 17.30 horas)

    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B-2

    C.D. VILLARALBO-C.D. BOVEDANA (Sábado 16.30 horas)

    C.D. BEJAR INDUSTRIAL-C.D. CORESES(Domingo 16.00 horas)

    C.D. BENAVENTE -C.D. HERGAR (Domingo 16.15 horas)

    FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III-B (Descanso en la Competición)

    FÚTBOL JUVENILES PRIMERA REGIONAL SUBGRUPO B-2

    ZAMORA C.F-C.D. VILLAMAYOR (Domingo 11.30 horas)

    C.D. HERGAR-R.C. BENAVENTE(Domingo 17.00 horas)

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5

    C.D. SAMPER- C.D. AMIGOS DEL DUERO (Domingo 14.00 horas)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2

    ATLÉTICO BTE F.S.-F.S. TALAVERA (Sábado 19.00 horas)

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN

    RIVER ZAMORA F.S-F.S. SALAMANCA(Domingo 12.00 horas)

    ATLÉTICO BEMBIBRE-C.D. INTERSALA ZAMORA (Sábado 18.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”(Descanso en la Competición)

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    GRUPO INMASA FILIPENSES-VIRGEN DE LA CONCHA CAJA RURAL (Sábado 19.00 horas)

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    C.D.ZAMARAT -C.D.BEMBIBRE (Viernes 20.00 horas)

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    B.M. ALARCOS CIUDAD REAL-B.M. ZAMORA(Sábado 18.30 horas)

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A

    ZAMORA C.F-UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F.(Domingo 17.30 horas)

    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B-2

    C.D. VILLARALBO-C.D. BOVEDANA (Sábado 16.30 horas)

    C.D. BEJAR INDUSTRIAL-C.D. CORESES(Domingo 16.00 horas)

    C.D. BENAVENTE -C.D. HERGAR (Domingo 16.15 horas)

    FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III-B (Descanso en la Competición)

    FÚTBOL JUVENILES PRIMERA REGIONAL SUBGRUPO B-2

    ZAMORA C.F-C.D. VILLAMAYOR (Domingo 11.30 horas)

    C.D. HERGAR-R.C. BENAVENTE(Domingo 17.00 horas)

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5

    C.D. SAMPER- C.D. AMIGOS DEL DUERO (Domingo 14.00 horas)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2

    ATLÉTICO BTE F.S.-F.S. TALAVERA (Sábado 19.00 horas)

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN

    RIVER ZAMORA F.S-F.S. SALAMANCA(Domingo 12.00 horas)

    ATLÉTICO BEMBIBRE-C.D. INTERSALA ZAMORA (Sábado 18.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”(Descanso en la Competición)

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    GRUPO INMASA FILIPENSES-VIRGEN DE LA CONCHA CAJA RURAL (Sábado 19.00 horas)

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    C.D.ZAMARAT -C.D.BEMBIBRE (Viernes 20.00 horas)

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    B.M. ALARCOS CIUDAD REAL-B.M. ZAMORA(Sábado 18.30 horas)

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