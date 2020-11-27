Agenda Deportiva

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A
ZAMORA C.F-UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F.(Domingo 17.30 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B-2
C.D. VILLARALBO-C.D. BOVEDANA (Sábado 16.30 horas)
C.D. BEJAR INDUSTRIAL-C.D. CORESES(Domingo 16.00 horas)
C.D. BENAVENTE -C.D. HERGAR (Domingo 16.15 horas)
FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III-B (Descanso en la Competición)
FÚTBOL JUVENILES PRIMERA REGIONAL SUBGRUPO B-2
ZAMORA C.F-C.D. VILLAMAYOR (Domingo 11.30 horas)
C.D. HERGAR-R.C. BENAVENTE(Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5
C.D. SAMPER- C.D. AMIGOS DEL DUERO (Domingo 14.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2
ATLÉTICO BTE F.S.-F.S. TALAVERA (Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
RIVER ZAMORA F.S-F.S. SALAMANCA(Domingo 12.00 horas)
ATLÉTICO BEMBIBRE-C.D. INTERSALA ZAMORA (Sábado 18.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”(Descanso en la Competición)
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
GRUPO INMASA FILIPENSES-VIRGEN DE LA CONCHA CAJA RURAL (Sábado 19.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
C.D.ZAMARAT -C.D.BEMBIBRE (Viernes 20.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
B.M. ALARCOS CIUDAD REAL-B.M. ZAMORA(Sábado 18.30 horas)
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A
ZAMORA C.F-UNIONISTAS DE SALAMANCA C.F.(Domingo 17.30 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B-2
C.D. VILLARALBO-C.D. BOVEDANA (Sábado 16.30 horas)
C.D. BEJAR INDUSTRIAL-C.D. CORESES(Domingo 16.00 horas)
C.D. BENAVENTE -C.D. HERGAR (Domingo 16.15 horas)
FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III-B (Descanso en la Competición)
FÚTBOL JUVENILES PRIMERA REGIONAL SUBGRUPO B-2
ZAMORA C.F-C.D. VILLAMAYOR (Domingo 11.30 horas)
C.D. HERGAR-R.C. BENAVENTE(Domingo 17.00 horas)
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5
C.D. SAMPER- C.D. AMIGOS DEL DUERO (Domingo 14.00 horas)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2
ATLÉTICO BTE F.S.-F.S. TALAVERA (Sábado 19.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN
RIVER ZAMORA F.S-F.S. SALAMANCA(Domingo 12.00 horas)
ATLÉTICO BEMBIBRE-C.D. INTERSALA ZAMORA (Sábado 18.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”(Descanso en la Competición)
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
GRUPO INMASA FILIPENSES-VIRGEN DE LA CONCHA CAJA RURAL (Sábado 19.00 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
C.D.ZAMARAT -C.D.BEMBIBRE (Viernes 20.00 horas)
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
B.M. ALARCOS CIUDAD REAL-B.M. ZAMORA(Sábado 18.30 horas)